Çok yalvardım gitme diye ben ona Yıllar sonra dönüyormuş bana ne Seviyordum gülüp geçti aşkıma Şimdi beni seviyormuş bana ne... *** Neyleyim ben dökse bile yaşını Ben unuttum çoktan onun aşkını *** Vursun artık o taşlara başını Çok pişmanmış yanıyormuş bana ne... *** Gönlümde aşk saati bak durdu Seven kalbim beklemekten yoruldu Yıllar var ki ne aradı ne sordu Şimdi beni soruyormuş bana ne..