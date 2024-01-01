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7/24 Dinle Ona Buna Bakma (Takıl Bana)

Ona Buna Bakma (Takıl Bana) Şarkı Sözleri

Kader Ona Buna Bakma (Takıl Bana) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kader Ona Buna Bakma (Takıl Bana) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ona Buna Bakma (Takıl Bana) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kader

Kader

Ona Buna Bakma (Takıl Bana)

  • Belalı Yarim

  • Ben İşimi Bilirim ( Parola )

  • Durma Gel

  • Neden Gittin

  • Sonunda Kaybeden Yine Ben Oldum

  • Ona Buna Bakma

  • Yağmurun Var Mı

  • Takıl Bana

  • Affet Beni

  • Yürü Yürü Bebeğim

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