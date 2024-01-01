Sana Kimse Dokunmasın Şarkı Sözleri
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Kader
Sana Kimse Dokunmasın
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Canoşum güloşum ah
Çiçeğim peteğim ah
Adına bebeğim ah
Canımı vereyim
Duysun beyler duysun ağalar
Ben aşığım arkadaşlar
Duysun beyler duysun ağalar
Ben aşığıyım arkadaşlar
Gördüğümde kalbim ağlar
İçinme bir yangın başlar
Gördüğümde kalbim ağlar
İçinme bir yangın başlar
Canoşum güloşum ah
Çiçeğim peteğim ah
Adına bebeğim ah
Canımı vereyim ah
Canoşum güloşum ah
Çiçeğim peteğim ah
Adına bebeğim ah
Canımı vereyim ah
Duysun beyler duysun ağalar
Ben aşığım arkadaşlar
Duysun beyler duysun ağalar
Ben aşığıyım arkadaşlar
Gördüğümde kalbim ağlar
İçimde bir yangın başlar
Gördüğümde kalbim ağlar
İçimde bir yangın başlar
Canoşum güloşum ah
Çiçeğim peteğim ah
Adına bebeğim ah
Canımı vereyim ah
Canoşum güloşum ah
Çiçeğim peteğim ah
Adına bebeğim ah
Canımı vereyim ah
Canoşum güloşum ah
Çiçeğim peteğim ah
Adına bebeğim ah
Canımı vereyim ah
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Çok yalvardım gitme diye ben ona
Yıllar sonra dönüyormuş bana ne
Seviyordum gülüp geçti aşkıma
Şimdi beni seviyormuş bana ne...
***
Neyleyim ben dökse bile yaşını
Ben unuttum çoktan onun aşkını
***
Vursun artık o taşlara başını
Çok pişmanmış yanıyormuş bana ne...
***
Gönlümde aşk saati bak durdu
Seven kalbim beklemekten yoruldu
Yıllar var ki ne aradı ne sordu
Şimdi beni soruyormuş bana ne..
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