Canoşum güloşum ah Çiçeğim peteğim ah Adına bebeğim ah Canımı vereyim Duysun beyler duysun ağalar Ben aşığım arkadaşlar Duysun beyler duysun ağalar Ben aşığıyım arkadaşlar Gördüğümde kalbim ağlar İçinme bir yangın başlar Gördüğümde kalbim ağlar İçinme bir yangın başlar Canoşum güloşum ah Çiçeğim peteğim ah Adına bebeğim ah Canımı vereyim ah Canoşum güloşum ah Çiçeğim peteğim ah Adına bebeğim ah Canımı vereyim ah Duysun beyler duysun ağalar Ben aşığım arkadaşlar Duysun beyler duysun ağalar Ben aşığıyım arkadaşlar Gördüğümde kalbim ağlar İçimde bir yangın başlar Gördüğümde kalbim ağlar İçimde bir yangın başlar Canoşum güloşum ah Çiçeğim peteğim ah Adına bebeğim ah Canımı vereyim ah Canoşum güloşum ah Çiçeğim peteğim ah Adına bebeğim ah Canımı vereyim ah Canoşum güloşum ah Çiçeğim peteğim ah Adına bebeğim ah Canımı vereyim ah

Çok yalvardım gitme diye ben ona Yıllar sonra dönüyormuş bana ne Seviyordum gülüp geçti aşkıma Şimdi beni seviyormuş bana ne... *** Neyleyim ben dökse bile yaşını Ben unuttum çoktan onun aşkını *** Vursun artık o taşlara başını Çok pişmanmış yanıyormuş bana ne... *** Gönlümde aşk saati bak durdu Seven kalbim beklemekten yoruldu Yıllar var ki ne aradı ne sordu Şimdi beni soruyormuş bana ne..