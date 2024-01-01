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7/24 Dinle Sana Kimse Dokunmasın

Sana Kimse Dokunmasın Şarkı Sözleri

Kader Sana Kimse Dokunmasın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kader Sana Kimse Dokunmasın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sana Kimse Dokunmasın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kader

Kader

Sana Kimse Dokunmasın

  • Canoşum

  • Sana Kimse Dokunmasın

  • Bana Ne

  • Değmez

  • Zalim

  • Herşey Tükendi

  • Talık Bana

  • Sevmek Günahsa Eğer

  • Mesajla Olmaz

  • Gönlüm Seni Çekmez

  • Es Kaza

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