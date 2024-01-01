Delisin Şarkı Sözleri Kader Delisin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kader Delisin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Delisin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Kader Delisin Delisin Görüyorsun tanrım beni, Değiştir bu kaderimi, Açtım sana ellerimi, Yalvarırım dertli dertli. *** Bu cananın sahibisin, Sığınacak gücüm sensin, Derman bana senden gelsin, Bekliyorum dertli dertli. *** Eskiler hep tas misali, Gözlerimde çile seli, Yasadığım nerden belli, Gecem dertli günüm dertli. *** Dertlerimle yalnız kaldım, Bir çıkar yol bulamadım, Çilelerle adim adım, Yürüyorum dertli dertli. *** Özlediğim güneş doğsun, Yarabbim tek umudumsun, Dualarım kabul olsun, Yaşanmıyor dertli dertli. *** Eskiler hep tas misali, Gözlerimde çile seli, Yasadığım nerden belli, Gecem dertli günüm dertli. Tüm Şarkıları