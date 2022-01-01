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Kader

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01

Adamım

02

Bana Geri Ver

03

Çaykarası

04

Hayat Budur

05

Of Aman

... KAPAT
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Albümler

Kader 2001 Kader

Güleceğiz Yakında Kader

İnsan Olmak Kolay Değil Kader

Ona Buna Bakma (Takıl Bana) Kader

Sana Kimse Dokunmasın Kader

Seni Veren Allaha Kurban Olayım Kader

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