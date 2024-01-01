Seni Veren Allaha Kurban Olayım Şarkı Sözleri
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Kader
Seni Veren Allaha Kurban Olayım
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Canım bu şarkımı sana yazdım
Adıda hasret
Ayrılığa henüz alışmadım
Ağlarım elbet
***
Doymadım sana hala
***
Senmi geçen yıllara
Doymadım sana hala
Gitme ne olursun dön bana
***
Tutuşuyor ah yüreğim
Hiç avunmak bilmiyor
Darma dağın oldu herşey
Anılar silinmiyor
Resmine baktıkça anıyorum senii Yarrr
***
Doymadım sana hala
Senmi geçen yıllara
Doymadım sana hala
Gitme ne olursun dön bana
***
Deli gönlüme söz geçmedi
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Sevenler göze batar
Söz olur
Bilmezler aşk yürekte
Köz olur
Hem severim hem küserim
Naz ederim E caz ederim
Ara sıra darılırız
Darılırız barışırız
***
Al gülüm ver gülüm bu kadar kolay
Yok zaten aramızda başka bir olay
Aramızı maramızı kim bozarsa
Dizleri tutula gözleri kor ola
***
Elalemin yüzünden
Darıldık
Cilve ile işve ile
Barıştık
Alan razı veren razı
Kim düşünür kışı yazı
Ara sıra kırılırız
Oda olur bazı bazı
***
Al gülüm ver gülüm bu kadar kolay
Yok zaten aramızda başka bir olay
Aramızı maramızı kim bozarsa
Dizleri tutula gözleri kor ola
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