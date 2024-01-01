Canım bu şarkımı sana yazdım Adıda hasret Ayrılığa henüz alışmadım Ağlarım elbet *** Doymadım sana hala *** Senmi geçen yıllara Doymadım sana hala Gitme ne olursun dön bana *** Tutuşuyor ah yüreğim Hiç avunmak bilmiyor Darma dağın oldu herşey Anılar silinmiyor Resmine baktıkça anıyorum senii Yarrr *** Doymadım sana hala Senmi geçen yıllara Doymadım sana hala Gitme ne olursun dön bana *** Deli gönlüme söz geçmedi

Sevenler göze batar Söz olur Bilmezler aşk yürekte Köz olur Hem severim hem küserim Naz ederim E caz ederim Ara sıra darılırız Darılırız barışırız *** Al gülüm ver gülüm bu kadar kolay Yok zaten aramızda başka bir olay Aramızı maramızı kim bozarsa Dizleri tutula gözleri kor ola *** Elalemin yüzünden Darıldık Cilve ile işve ile Barıştık Alan razı veren razı Kim düşünür kışı yazı Ara sıra kırılırız Oda olur bazı bazı *** Al gülüm ver gülüm bu kadar kolay Yok zaten aramızda başka bir olay Aramızı maramızı kim bozarsa Dizleri tutula gözleri kor ola