Ask bir sudur tadi tuzu bilinmez Gözden uzak gönül zili calinmaz Benim gibi arasanda bulunmaz iki elin kanda olsa durma gel Bir kus gibi kipir kipir yüregim Hadi gelde bana bana seveyim Ask atesiyle yana yana gel Onu bunu bosver heyecana gel Gitarini zurnani evde birak Ceketini alda Gel bana gel Nedenini nicinini sorma gel Bunu sakin hayra serre yorma gel Dokundukca Güller acar tenimde Bu bir aska davet haydi durma gel Bir kus gibi kipir kipir yüregim Hadi gelde bana bana seveyim Ask atesiyle yana yana gel Onu bunu bosver heyecana gel Gitarini zurnani evde birak Ceketini alda Gel bana gel