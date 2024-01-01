Ona Buna Bakma (Takıl Bana) Şarkı Sözleri
Kader Ona Buna Bakma (Takıl Bana) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kader Ona Buna Bakma (Takıl Bana) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ona Buna Bakma (Takıl Bana) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kader
Ona Buna Bakma (Takıl Bana)
-
Ask bir sudur tadi tuzu bilinmez
Gözden uzak gönül zili calinmaz
Benim gibi arasanda bulunmaz
iki elin kanda olsa durma gel
Bir kus gibi kipir kipir yüregim
Hadi gelde bana bana seveyim
Ask atesiyle yana yana gel
Onu bunu bosver heyecana gel
Gitarini zurnani evde birak
Ceketini alda Gel bana gel
Nedenini nicinini sorma gel
Bunu sakin hayra serre yorma gel
Dokundukca Güller acar tenimde
Bu bir aska davet haydi durma gel
Bir kus gibi kipir kipir yüregim
Hadi gelde bana bana seveyim
Ask atesiyle yana yana gel
Onu bunu bosver heyecana gel
Gitarini zurnani evde birak
Ceketini alda Gel bana gel
-
Bir elinde tespihi yarim
Bir elinde Cigarasi var
Hic kimseyi takmaz kafaya
Belalidir belali yarim
Yanima erkek sinek sokmaz
Gözlerini benden ayirmaz
Oraya buraya baktirmaz
Belalidir belali yarim
Ne söylesem hepsi kabahat
Ne istersem hep olmaz dersin
Gözlerimi yerden kaldirmaz
Belalidir belali yarim
Icip icip banal af eder
Usturasi cebinde gezer
Eglenceyi pekde cok sever
Belalidir belali yarim
-
-
-
-
-
-
-
Bu ayriliga nasil sualsiz boyun egmisim
Ellerini gözlerini silipte senden istememisim
Bir sabah erkenden calarsam kapini gözlerim yasli
Kapatma yüzüme ne olur zaten pisman olmusum
En tatli rüyamdan Kacipta gelmis özlemisimdir
Nasil böylesine bir yanlisa düsüp susuvermisim
inan seni senden bile cok cok sevmisimdir
En zayif noktam tek varligim
Gözüm bebegim birakma beni
Sen gidersen yasayamam sensiz
inanki tamamla beni
Bir sabah erkenden calarsam kapini gözlerim yasli
Kapatma yüzüme ne olur zaten pisman olmusum
En tatli rüyamdan Kacipta gelmis özlemisimdir
Nasil böylesine bir yanlisa düsüp susuvermisim
inan seni senden bile cok cok sevmisimdir
-