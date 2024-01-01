Ay Kızım Şarkı Sözleri
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Birden bire girdin sen kalbime
Sözler bile yetmez oldu içimde
Gözlerin kanıyor, oysa ki güzeldi hayallerin
Güller açsın ürkmüş sağ gamzende
***
Aykızım lütfen artık ağlama
Kal yanımda dokun yarama
Aykızım lütfen artık ağlama
Ben ölürüm bir göz yaşına
***
Gökler aymaz, çığlıklar duyulmaz
Dünler geçmez, yarınlar çekilmez
Ağlıyor melekler sen karanlıklara giderken
Güller açsın ürkmüş sağ gamzende
***
Aykızım lütfen artık ağlama
Kal yanımda dokun yarama
Aykızım lütfen artık ağlama
Ben ölürüm bir göz yaşına
***
Aykızım lütfen artık ağlama
Kal yanımda dokun yarama
Aykızım lütfen artık ağlama
Ben ölürüm bir göz yaşına