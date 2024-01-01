Beni Güzel Hatırla Şarkı Sözleri
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Kadife
Beni Güzel Hatırla
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Yağmurun sesiyle bile
Yatışamadım bu gece
"Senden gitmem" diyenler, hep
Uçup giderler en önce
***
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
(Senden kalan)
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
***
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
(Senden kalan)
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
***
Sevdiğin o film gibi aslında
Kalmışız mutluluğun kenarında
Ama son sözlerin aklımda
Beni güzel hatırla, ha-ah
***
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
(Senden kalan)
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
***
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
(Senden kalan)
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
***
Artık bana kalan hüzün
Aklımdan gitmiyor inan
(O güzel yüzün)
(O güzel yüzün)
(O güzel yüzün)
(Güzel yüzün)
***
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
(Senden kalan)
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı, ah
***
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
Ah (Senden kalan)
Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı
***
Beni güzel hatırla