Yağmurun sesiyle bile Yatışamadım bu gece "Senden gitmem" diyenler, hep Uçup giderler en önce *** Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı (Senden kalan) Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı *** Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı (Senden kalan) Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı *** Sevdiğin o film gibi aslında Kalmışız mutluluğun kenarında Ama son sözlerin aklımda Beni güzel hatırla, ha-ah *** Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı (Senden kalan) Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı *** Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı (Senden kalan) Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı *** Artık bana kalan hüzün Aklımdan gitmiyor inan (O güzel yüzün) (O güzel yüzün) (O güzel yüzün) (Güzel yüzün) *** Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı (Senden kalan) Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı, ah *** Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı Ah (Senden kalan) Bir masaldı, bir rüyaydı, günahtı *** Beni güzel hatırla