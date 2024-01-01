Binlerce Çiçek Şarkı Sözleri
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Ayşegül’e…
Çok uzun zaman önce
Burada güzel bir kız yaşarmış
Annesinin güzeli...Arkasından kimler ağlarmış
Gözlerine bakınca her mevsim ilkbahar tadında
Mutluluk mavi bir kuş… Uçup gitti terk etti bizi
***
Bomboş bomboş odalar… Kabuk bağlamış yaralar... Ruhuma ebedi yağmurlar yağar
***
Bir gül açtı kalbimin tam üstünde
Lütfen ölmesine izin verme
Ben, sevgili, sönmek üzere olan bir mum misali
Beklerim son nefesini
***
Kelebekler kalbimi iyileştirmeye götürdüler
Çok kısaymış ömürleri...
Bir daha hiç geri dönmediler.
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Kalbimde açan binlerce çiçek
O günden sonra ardı ardına soluyor
Bana yaşatmış olduğun bu kahve ve yalancı bahar
Kışa dönüyor
Mutluluk kelebeğin ömrü kadar çabuk geçiyor
Artık elimden gelen dilimden dökülen
Birkaç ucuz yeni kelime
Kalsan son bir sabah daha bu kollarda uyansan
Korkmam ölümüme sebep olan o güzelim gözlerine dalsam
Kalsan son bir sabah daha bu kollarda uyansan
Korkmam ölümüme sebep olan o gözlerine dalsam
Yoksa yaşanan her şey mi yalan