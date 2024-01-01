Ayşegül’e… Çok uzun zaman önce Burada güzel bir kız yaşarmış Annesinin güzeli...Arkasından kimler ağlarmış Gözlerine bakınca her mevsim ilkbahar tadında Mutluluk mavi bir kuş… Uçup gitti terk etti bizi *** Bomboş bomboş odalar… Kabuk bağlamış yaralar... Ruhuma ebedi yağmurlar yağar *** Bir gül açtı kalbimin tam üstünde Lütfen ölmesine izin verme Ben, sevgili, sönmek üzere olan bir mum misali Beklerim son nefesini *** Kelebekler kalbimi iyileştirmeye götürdüler Çok kısaymış ömürleri... Bir daha hiç geri dönmediler.

Kalbimde açan binlerce çiçek O günden sonra ardı ardına soluyor Bana yaşatmış olduğun bu kahve ve yalancı bahar Kışa dönüyor Mutluluk kelebeğin ömrü kadar çabuk geçiyor Artık elimden gelen dilimden dökülen Birkaç ucuz yeni kelime Kalsan son bir sabah daha bu kollarda uyansan Korkmam ölümüme sebep olan o güzelim gözlerine dalsam Kalsan son bir sabah daha bu kollarda uyansan Korkmam ölümüme sebep olan o gözlerine dalsam Yoksa yaşanan her şey mi yalan