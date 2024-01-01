Bu Şarkı Gelsin Benden Sana Şarkı Sözleri
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Kadife
Bu Şarkı Gelsin Benden Sana
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El âlemin ağzı torba değil ki hemen büzelim
Millet hâlime acıyor, sebebi sensin bil, güzelim
Aşk oyununun kitabını yazmış senin gibi tatlı bir haspaya
Tutulan bu kalbin hükmü verilmiştir çıkarıp atmaya
***
Lal-la-la-la (lal-la-la), bu şarkı gelsin benden sana
Hey papatya, rengârenk çiçekler bıraktım kapına
Lal-la-la-la (lal-la-la), seninle kafam hep bi' dünya
Hey papatya, falımda rengârenk çıktın karşıma
***
Deniz, kum, güneş ve sen, ah, hayallerimi bir bilsen
Elimden tutup keşke beni kalbine götürsen
Velhasıl son günlerde sevdim genç ve güzel bir kadını
Ama ne acıdır ki hâlâ bahşetmedin adını
***
Lal-la-la-la (lal-la-la), bu şarkı gelsin benden sana
Hey papatya, rengârenk çiçekler bıraktım kapına
Lal-la-la-la (lal-la-la), seninle kafam hep bi' dünya
Hey papatya, falımda rengârenk çıktın karşıma
***
Yaralarım var, öp, geçsinler
Öpmezsen iyileşmiy'cekler
Kalbimi açtım, gel, hazır yerin
Seni benden başka kimse, kimse sevmesin
***
Lal-la-la-la (lal-la-la), bu şarkı gelsin benden sana
Hey papatya, rengârenk çiçekler bıraktım kapına
Lal-la-la-la (lal-la-la), seninle kafam hep bi' dünya
Hey papatya, falımda rengârenk çıktın karşıma
***
Lal-la-la-la (lal-la-la), bu şarkı gelsin benden sana
Hey papatya, rengârenk çiçekler bıraktım kapına
Lal-la-la-la (lal-la-la), seninle kafam hep bi' dünya
Hey papatya, falımda rengârenk çıktın karşıma