El âlemin ağzı torba değil ki hemen büzelim Millet hâlime acıyor, sebebi sensin bil, güzelim Aşk oyununun kitabını yazmış senin gibi tatlı bir haspaya Tutulan bu kalbin hükmü verilmiştir çıkarıp atmaya *** Lal-la-la-la (lal-la-la), bu şarkı gelsin benden sana Hey papatya, rengârenk çiçekler bıraktım kapına Lal-la-la-la (lal-la-la), seninle kafam hep bi' dünya Hey papatya, falımda rengârenk çıktın karşıma *** Deniz, kum, güneş ve sen, ah, hayallerimi bir bilsen Elimden tutup keşke beni kalbine götürsen Velhasıl son günlerde sevdim genç ve güzel bir kadını Ama ne acıdır ki hâlâ bahşetmedin adını *** Lal-la-la-la (lal-la-la), bu şarkı gelsin benden sana Hey papatya, rengârenk çiçekler bıraktım kapına Lal-la-la-la (lal-la-la), seninle kafam hep bi' dünya Hey papatya, falımda rengârenk çıktın karşıma *** Yaralarım var, öp, geçsinler Öpmezsen iyileşmiy'cekler Kalbimi açtım, gel, hazır yerin Seni benden başka kimse, kimse sevmesin *** Lal-la-la-la (lal-la-la), bu şarkı gelsin benden sana Hey papatya, rengârenk çiçekler bıraktım kapına Lal-la-la-la (lal-la-la), seninle kafam hep bi' dünya Hey papatya, falımda rengârenk çıktın karşıma *** Lal-la-la-la (lal-la-la), bu şarkı gelsin benden sana Hey papatya, rengârenk çiçekler bıraktım kapına Lal-la-la-la (lal-la-la), seninle kafam hep bi' dünya Hey papatya, falımda rengârenk çıktın karşıma