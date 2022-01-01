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Kadife

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Binlerce Çiçek

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Sonuncu Elveda

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Kara Sevda

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İnci Taneleri

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Bomboş Odalar

... KAPAT
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Albümler

Var Bi Hayalimiz Kadife

Kül Ol İstanbul Kadife

Gözyaşlarıma Dokundun Kadife

Beni Güzel Hatırla Kadife

Ay Kızım Kadife

Bomboş Odalar Kadife

Bu Şarkı Gelsin Benden Sana Kadife

İnci Taneleri Kadife

Sonuncu Elveda Kadife

Kara Sevda Kadife

Binlerce Çiçek Kadife

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