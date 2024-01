Canım çok acıyor ama, olsun Dilerim mutlu olursun Yüz bin ışık yılı uzak bir gezegende Bensiz hayat bulursun *** Bizden kalan acıları taşıma Senin yerine taşıyan birisi var nasıl olsa *** Her şeyimi, versem uğrunda, ölsem sever miydin beni? Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri Sorma beni, kurşunlar anlatır belki delik deşik yüreğimi Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri *** Son kez o güzel yüzüne bir baksam Canımı söküp içimden avucuna bıraksam Ve gözlerimi kapayıp sonsuz huzura Bir daha asla açmasam *** Bizden kalan acıları taşıma Senin yerine taşıyan birisi var nasıl olsa *** Her şeyimi, versem uğrunda ölsem sever miydin beni? Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri Sorma beni kurşunlar anlatır, belki delik deşik yüreğimi Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri *** Her şeyimi, versem uğrunda ölsem sever miydin beni? Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri