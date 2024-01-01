İnci Taneleri Şarkı Sözleri
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Canım çok acıyor ama, olsun
Dilerim mutlu olursun
Yüz bin ışık yılı uzak bir gezegende
Bensiz hayat bulursun
***
Bizden kalan acıları taşıma
Senin yerine taşıyan birisi var nasıl olsa
***
Her şeyimi, versem uğrunda, ölsem sever miydin beni?
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
Sorma beni, kurşunlar anlatır belki delik deşik yüreğimi
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
***
Son kez o güzel yüzüne bir baksam
Canımı söküp içimden avucuna bıraksam
Ve gözlerimi kapayıp sonsuz huzura
Bir daha asla açmasam
***
Bizden kalan acıları taşıma
Senin yerine taşıyan birisi var nasıl olsa
***
Her şeyimi, versem uğrunda ölsem sever miydin beni?
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
Sorma beni kurşunlar anlatır, belki delik deşik yüreğimi
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
***
Her şeyimi, versem uğrunda ölsem sever miydin beni?
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri