Son günlerde sessizim bitkinim nefessizim Aklımda bir dert var ki hiç sorma Karakışlarda kaldım kor ateşlerde yandım *** Aklımda bir dert var ki hiç sorma *** Kimselere gidemem derdimi söyleyemem Üç günlük bu yalan dünyada Her an candan can kopsa da Tek kelime edemem aşkımı söyleyemem Küskünüm bu yalan dünyaya En acısından ah kara sevda *** Mesafeler kapanmaz zaman yaramı sarmaz Artık bu kalp senden bir şey ummaz *** Kimselere gidemem derdimi söyleyemem Üç günlük bu yalan dünyada Her an candan can kopsa da Tek kelime edemem aşkımı söyleyemem Küskünüm bu yalan dünyaya En acısından ah kara sevda