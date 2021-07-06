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Kadın Hikayeleri

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01

İngiliz Yazar: Jane Austen

Kadın Hikayeleri 03:18
02

Fransız Ressam: Louise Elisabeth Vigee Le Brun

Kadın Hikayeleri 01:59
03

Kahraman kadın: Fatma Seher Erden

Kadın Hikayeleri 04:03
04

Feminizmin öncüsü: Virginia Woolf

Kadın Hikayeleri 04:01
05

Amerikalı Ressam: Mary Cassatt

Kadın Hikayeleri 02:44

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