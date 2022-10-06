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Kadın Hikayeleri
İnsan Hakları Savunucusu Rosa Parks
İnsan Hakları Savunucusu Rosa Parks
Tarih
22 Bölüm | 01:04:58
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Şarkı Sözleri
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01
İnsan Hakları Savunucusu Rosa Parks
Kadın Hikayeleri
02:17
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02
"Dünyanın En Çirkin Kadını" Mary Ann Bevan
Kadın Hikayeleri
02:37
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03
Azmin ve başarının hikayesi: Helen Keller
Kadın Hikayeleri
03:41
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04
Harry Potter serisinin başkahramanı J.K. Rowling
Kadın Hikayeleri
03:32
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05
Ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie
Kadın Hikayeleri
02:51
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06
Küllerinden yeniden doğan bir kadının hikayesi: Fatma Aliye Hanım
Kadın Hikayeleri
01:39
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07
Gülümsemesiyle karanlık yıllara ışık tutan bir isim: Anne Frank
Kadın Hikayeleri
03:50
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08
Sanat ve hüzün dolu bir kadın: Frida Kahlo
Kadın Hikayeleri
03:00
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09
Flaman Rönesans ressamı Catharina Van Hemessen
Kadın Hikayeleri
01:10
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