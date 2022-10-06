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7/24 Dinle Kadın Hikayeleri İnsan Hakları Savunucusu Rosa Parks
İnsan Hakları Savunucusu Rosa Parks

İnsan Hakları Savunucusu Rosa Parks

Tarih

22 Bölüm | 01:04:58
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İnsan Hakları Savunucusu Rosa Parks

Kadın Hikayeleri 02:17
02

"Dünyanın En Çirkin Kadını" Mary Ann Bevan

Kadın Hikayeleri 02:37
03

Azmin ve başarının hikayesi: Helen Keller

Kadın Hikayeleri 03:41
04

Harry Potter serisinin başkahramanı J.K. Rowling

Kadın Hikayeleri 03:32
05

Ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie

Kadın Hikayeleri 02:51
06

Küllerinden yeniden doğan bir kadının hikayesi: Fatma Aliye Hanım

Kadın Hikayeleri 01:39
07

Gülümsemesiyle karanlık yıllara ışık tutan bir isim: Anne Frank

Kadın Hikayeleri 03:50
08

Sanat ve hüzün dolu bir kadın: Frida Kahlo

Kadın Hikayeleri 03:00
09

Flaman Rönesans ressamı Catharina Van Hemessen

Kadın Hikayeleri 01:10
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