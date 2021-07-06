Amerikalı Ressam: Mary Cassatt

Kadın Hikayeleri

İlk olarak Pensilvanya Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmeyi başaran Mary Cassat, eğitimi beğenmeyince Avrupa'ya gitmek istemiş ancak ailesinden red almıştır. Pes etmeyen Cassat, bir şekilde ailesini ikna edip Avrupa'ya gitmiş ve hayranı olduğu ressamların öğrencisi olma fırsatını yakamıştır. 1870'te Fransa-Prusya savaşı nedeniyle ailesinin yanına dönmek zorunda kalan Cassat, resim malzemeleri alabilmek için resimlerini satmaya çalışmış fakat resimleri ilgi görmemiştir ve hatta 1871 yılında çıkan yangında eserleri kül olmuştur. Ancak arkadaşı ressam Degas sayesinde izlenimci ressamlarla tanışan Cassat, bu ressamların sergisine 11 tablo ile katılmış ve eserleri çok beğenilmiştir.