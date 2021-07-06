Feminizmin öncüsü: Virginia Woolf

Kadın Hikayeleri

Virgina, o yıllarda kadınların ikinci planda kalması nedeni ile okula gidememiş olsa da babasının desteğiyle hep kendisini geliştirmiş bir yazardı. Bir profesyonel olarak 1905'lerde yazmaya başlayan Virginia Woolf'un ilk kitabı 'Dışa Yolculuk' 1915'te yayınlanmıştı. 1929 tarihli "Kendine Ait Bir Oda" ise feminist hareketin klasik bir kitabı olarak kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Perde Arası romanını bitirmeye çalışırken o dönemde Nazilerin Londra'yı hedef almasıyla evi iki kez bombalanmıştı. Bipolar bozukluğundan dolayı ağır depresyonlar geçiren Virgina, 22 yaşındayken 3 kez intihar girişiminde bulunmuştu ancak Virginia'nın son girişimi başarılı sonuçlanmıştı. Geriye ise sadece eşine bıraktığı mektubu kalmıştı...