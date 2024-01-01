Kül Ol İstanbul Şarkı Sözleri
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Kadir Tapucu
Kül Ol İstanbul
-
Bütün sokaklarıın süsleyeceksin o şehrin
Bütün duvarlara Adımı yazacaksın
Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka
Nerede kaldın diye kızmayacaksın
***
Bir sabah karşında göreceksin beni
Yüreginde anılar canlanacak
Gidişim suskun olmuştu ama
Dönüşüm muhteşem olacak
***
Elimde titreyecek sevdigin kırmızı güller
Hasret dolu kalbim özleminle sımsıcak
Eski hatıralardan başın dönecek yine
Cebimden solmuş resmin çıkacak
-
Sarılıp beraberce ağlasak mı İstanbul
Boğazına yaşlarımı döküversem usul usul
Kalbimde uyuttuğum en güzel acıların
Sanma ki faili meçhul
***
Kül ol İstanbul bu gece
Gücüm yok ki devam etmeye
Sorma sebebi hiç söyleyemem
Çıkmayalım sabaha
Çıkmayalım sabaha
***
Beraber kaybettiğimiz hileli hayatta
Gelirken son sayfaya
Bu şehrin sonbaharında yarım kalan hayallerim silah gibi şakağımda
Ne zorsun ahir zaman
Yok artık dayanamam
Yorgunum yaşamaktan
***
Kül ol İstanbul bu gece
Gücüm yok ki devam etmeye
Sorma sebebi hiç söyleyemem
Çıkmayalım sabaha
***
Kül ol İstanbul bu gece
Gücüm yok ki devam etmeye
Sorma sebebi hiç söyleyemem
Çıkmayalım sabaha
Çıkmayalım sabaha