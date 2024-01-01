Kadir Tapucu

Bütün sokaklarıın süsleyeceksin o şehrin Bütün duvarlara Adımı yazacaksın Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka Nerede kaldın diye kızmayacaksın *** Bir sabah karşında göreceksin beni Yüreginde anılar canlanacak Gidişim suskun olmuştu ama Dönüşüm muhteşem olacak *** Elimde titreyecek sevdigin kırmızı güller Hasret dolu kalbim özleminle sımsıcak Eski hatıralardan başın dönecek yine Cebimden solmuş resmin çıkacak

Sarılıp beraberce ağlasak mı İstanbul Boğazına yaşlarımı döküversem usul usul Kalbimde uyuttuğum en güzel acıların Sanma ki faili meçhul *** Kül ol İstanbul bu gece Gücüm yok ki devam etmeye Sorma sebebi hiç söyleyemem Çıkmayalım sabaha Çıkmayalım sabaha *** Beraber kaybettiğimiz hileli hayatta Gelirken son sayfaya Bu şehrin sonbaharında yarım kalan hayallerim silah gibi şakağımda Ne zorsun ahir zaman Yok artık dayanamam Yorgunum yaşamaktan *** Kül ol İstanbul bu gece Gücüm yok ki devam etmeye Sorma sebebi hiç söyleyemem Çıkmayalım sabaha *** Kül ol İstanbul bu gece Gücüm yok ki devam etmeye Sorma sebebi hiç söyleyemem Çıkmayalım sabaha Çıkmayalım sabaha