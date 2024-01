Birden geldin aklımdan, içimden Kalbimde bitmeyen bir parça, en temiz yerinden Sahiden bekleyen, en aptal hâlime gülen Sana kızgın, sana hasret yine ben, yine ben Neden bilmem *** Kusura bakma, seni unutamadım Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can kafesim Kesilir nefesim, seni bırakamadım *** Kusura bakma, seni unutamadım Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can kafesim Kesilir nefesim, seni unutamadım Birden geldin aklımdan, içimden *** Kalbimde bitmeyen bir parça, en temiz yerinden Sahiden bekleyen, en aptal hâlime gülen Sana kızgın, sana hasret yine ben, yine ben Neden bilmem *** Kusura bakma, seni unutamadım Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can kafesim Kesilir nefesim, seni bırakamadım *** Kusura bakma, seni unutamadım Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can kafesim Kesilir nefesim, seni unutamadım