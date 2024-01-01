Kusura Bakma Şarkı Sözleri
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Birden geldin aklımdan, içimden
Kalbimde bitmeyen bir parça, en temiz yerinden
Sahiden bekleyen, en aptal hâlime gülen
Sana kızgın, sana hasret yine ben, yine ben
Neden bilmem
***
Kusura bakma, seni unutamadım
Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım
Alev alev yanıyor can kafesim
Kesilir nefesim, seni bırakamadım
***
Kusura bakma, seni unutamadım
Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım
Alev alev yanıyor can kafesim
Kesilir nefesim, seni unutamadım
Birden geldin aklımdan, içimden
***
Kalbimde bitmeyen bir parça, en temiz yerinden
Sahiden bekleyen, en aptal hâlime gülen
Sana kızgın, sana hasret yine ben, yine ben
Neden bilmem
***
Kusura bakma, seni unutamadım
Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım
Alev alev yanıyor can kafesim
Kesilir nefesim, seni bırakamadım
***
Kusura bakma, seni unutamadım
Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım
Alev alev yanıyor can kafesim
Kesilir nefesim, seni unutamadım