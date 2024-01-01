Kahraman Deniz

Dünyadan epeyce uzaklaştım Sevdim ben bu durumu Derhâl öğrenmem gerek Nereye ait olduğumu Yazılı olmasa bile okuyor gönül Ezelî cümlelerini Duyabiliyor sözleri Henüz hiçbiri söylenmemişken *** Ağır yaralıyım ama ölmem Medet ummam, boyun eğmem Ve tedaviyi kabul etmem Ben yola gelmem, yol bana gelsin *** Ağır yaralıyım ama ölmem Medet ummam, boyun eğmem Ve tedaviyi kabul etmem Ben yola gelmem, yol bana gelsin *** Kendime rastlayıverdim içimde Bilmem ona ne sorulur Her arayan bulamaz dedi Ama bulan hep arayanlar olur Hayat aksın, biz duralım burada Herkesle ve hiç kimseyleyim Aklımdan şüphe varsa da Aşkımdan yok, artık böyleyim *** Ağır yaralıyım ama ölmem Medet ummam, boyun eğmem Ve tedaviyi kabul etmem Ben yola gelmem, yol bana gelsin *** Ağır yaralıyım ama ölmem Medet ummam, boyun eğmem Ve tedaviyi kabul etmem Ben yola gelmem, yol bana gelsin *** Ağır yaralıyım ama ölmem Medet ummam, boyun eğmem Ve tedaviyi kabul etmem Ben yola gelmem, yol bana gelsin *** Ağır yaralıyım ama ölmem Medet ummam, boyun eğmem Ve tedaviyi kabul etmem Ben yola gelmem, yol bana gelsin