6 Şarkı Sözleri
Kahraman Deniz 6 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kahraman Deniz 6 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 6 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Dünyadan epeyce uzaklaştım
Sevdim ben bu durumu
Derhâl öğrenmem gerek
Nereye ait olduğumu
Yazılı olmasa bile okuyor gönül
Ezelî cümlelerini
Duyabiliyor sözleri
Henüz hiçbiri söylenmemişken
***
Ağır yaralıyım ama ölmem
Medet ummam, boyun eğmem
Ve tedaviyi kabul etmem
Ben yola gelmem, yol bana gelsin
***
Ağır yaralıyım ama ölmem
Medet ummam, boyun eğmem
Ve tedaviyi kabul etmem
Ben yola gelmem, yol bana gelsin
***
Kendime rastlayıverdim içimde
Bilmem ona ne sorulur
Her arayan bulamaz dedi
Ama bulan hep arayanlar olur
Hayat aksın, biz duralım burada
Herkesle ve hiç kimseyleyim
Aklımdan şüphe varsa da
Aşkımdan yok, artık böyleyim
***
Ağır yaralıyım ama ölmem
Medet ummam, boyun eğmem
Ve tedaviyi kabul etmem
Ben yola gelmem, yol bana gelsin
***
Ağır yaralıyım ama ölmem
Medet ummam, boyun eğmem
Ve tedaviyi kabul etmem
Ben yola gelmem, yol bana gelsin
***
Ağır yaralıyım ama ölmem
Medet ummam, boyun eğmem
Ve tedaviyi kabul etmem
Ben yola gelmem, yol bana gelsin
***
Ağır yaralıyım ama ölmem
Medet ummam, boyun eğmem
Ve tedaviyi kabul etmem
Ben yola gelmem, yol bana gelsin