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7/24 Dinle Kahramanmaraş Türküleri

Kahramanmaraş Türküleri

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01

Zeyno Bana Kar Getir

Kahramanmaraş Türküleri 04:22
02

Zeynebim

Kahramanmaraş Türküleri 04:18
03

Oyun Havası

Kahramanmaraş Türküleri 03:58
04

Kaleden İniyordum

Kahramanmaraş Türküleri 03:03
05

Havada Kar Sesi Var

Kahramanmaraş Türküleri 04:05
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Kahramanmaraş Türküleri

Kahramanmaraş Türküleri

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