Kahtalı Mıçe

Yar yası var, yası var Şu gönlümün yası var Bırakın beni bana Bende derdin hası var Yanaram için için Bende derdin hası var Yanaram için için Bende derdin hası var Dert bende biçim biçim Bende derdin hası var Dert bende biçim biçim Bende derdin hası var Yar yası var, yası var Bu gönlümün yası var Bırakın beni bana Bende derdin hası var Yar yası var, yası var Şu gönlümün yası var Bırakın beni bana Bende derdin hası var Dağ vurdu yar dağ vurdu Yar sineme dağ vurdu Dağ vurdu yar dağ vurdu Yar sineme dağ vurdu Ne aradı, ne sordu Bende derdin hası var Ne aradı, ne sordu Bende derdin hası var Yar yası var, yası var Bu gönlümün yası var Bırakın beni bana Bende derdin hası var Yar yası var, yası var Şu gönlümün yası var Bırakın beni bana Bende derdin hası var Yar yası var, yası var Bu gönlümün yası var Bırakın beni bana Bende derdin hası var