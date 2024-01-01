Düğünümüz Şenola - Mıçe Babo Şarkı Sözleri
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Kahtalı Mıçe
Düğünümüz Şenola - Mıçe Babo
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Yar yası var, yası var
Şu gönlümün yası var
Bırakın beni bana
Bende derdin hası var
Yanaram için için
Bende derdin hası var
Yanaram için için
Bende derdin hası var
Dert bende biçim biçim
Bende derdin hası var
Dert bende biçim biçim
Bende derdin hası var
Yar yası var, yası var
Bu gönlümün yası var
Bırakın beni bana
Bende derdin hası var
Yar yası var, yası var
Şu gönlümün yası var
Bırakın beni bana
Bende derdin hası var
Dağ vurdu yar dağ vurdu
Yar sineme dağ vurdu
Dağ vurdu yar dağ vurdu
Yar sineme dağ vurdu
Ne aradı, ne sordu
Bende derdin hası var
Ne aradı, ne sordu
Bende derdin hası var
Yar yası var, yası var
Bu gönlümün yası var
Bırakın beni bana
Bende derdin hası var
Yar yası var, yası var
Şu gönlümün yası var
Bırakın beni bana
Bende derdin hası var
Yar yası var, yası var
Bu gönlümün yası var
Bırakın beni bana
Bende derdin hası var