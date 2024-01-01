Damımıza Kar Yağdı Şarkı Sözleri
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Kahtalı Mıçe
Damımıza Kar Yağdı
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Okuram kalem yazmaz
İçerim babam kızmaz
Okuram kalem yazmaz
İçerim babam kızmaz
Bana sarhoş demeyin
Bak mektubum okunmaz
Bana sarhoş demeyin lo
Bu mektubum okunmaz
Damımıza damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Damımıza damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Meclisimiz dinlesin
Kimse bir şey demesin
Meclisimiz dinlesin
Kimse bir şey demesin
Bu gece içeceğiz
İsterse dolu yağsın
Bu gece içeceğiz lo
İsterse dolu yağsın
Damımıza damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Damımıza damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Oturak alem olsun
Muhabbetler bol olsun
Oturak alem olsun
Muhabbetler bol olsun
Boş gitsin dolu gelsin
Dolsun rakılar dolsun
Boş gitsin dolu gelsin
Dolsun kadehler dolsun
Damımıza damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Damımıza damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Damımıza damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Damımıza damımıza kar yağdı
O keyf haftaya kaldı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Zor bela sabır ettik
Bugün de yağmur yağdı
Damımıza damımıza kar yağdı
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Eşarbını yan bağlama
Eşarbını yan bağlama
Ben söyleyim, sen ağlama
Zalım anan bana virmez
Zalım anan bana virmez
Oturupta sen ağlama
Boyun büküp sen ağlama
Hele n'olur, n'olur, n'olur?
Hele hele n'olur, n'olur, n'olur?
Yâr sen benim olsan n'olur?
Kız sen benim olsan n'olur?
Arık ince, geçilmiyor
Arık ince, geçilmiyor
Su bulanık, içilmiyor
Bana "yardan geç" diyorlar
Bana "yardan geç" diyorlar
Yar şirindir, geçilmiyor
Yar şirindir, geçilmiyo'
Hele n'olur, n'olur, n'olur?
Hele hele n'olur, n'olur, n'olur?
Yâr sen benim olsan n'olur?
Kız sen benim olsan n'olur?
Ağaçlarda dal olaydım
Ağaçlarda dal olaydım
Petek petek bal olaydım
Bana göre yâr mı yoktu?
Bana göre yâr mı yoktu?
İstedim ki sen olaydın
İstedim ki sen olaydın
Hele n'olur, n'olur, n'olur?
Hele hele n'olur, n'olur, n'olur?
Yâr sen benim olsan n'olur?
Kız sen benim olsan n'olur?
Hele n'olur, n'olur, n'olur?
Hele hele n'olur, n'olur, n'olur?
Yâr sen benim olsan n'olur?
Kız sen benim olsan n'olur?
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