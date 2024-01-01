Kahtalı Mıçe

Okuram kalem yazmaz İçerim babam kızmaz Okuram kalem yazmaz İçerim babam kızmaz Bana sarhoş demeyin Bak mektubum okunmaz Bana sarhoş demeyin lo Bu mektubum okunmaz Damımıza damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Damımıza damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Meclisimiz dinlesin Kimse bir şey demesin Meclisimiz dinlesin Kimse bir şey demesin Bu gece içeceğiz İsterse dolu yağsın Bu gece içeceğiz lo İsterse dolu yağsın Damımıza damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Damımıza damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Oturak alem olsun Muhabbetler bol olsun Oturak alem olsun Muhabbetler bol olsun Boş gitsin dolu gelsin Dolsun rakılar dolsun Boş gitsin dolu gelsin Dolsun kadehler dolsun Damımıza damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Damımıza damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Damımıza damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Damımıza damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Damımıza damımıza kar yağdı

Eşarbını yan bağlama Eşarbını yan bağlama Ben söyleyim, sen ağlama Zalım anan bana virmez Zalım anan bana virmez Oturupta sen ağlama Boyun büküp sen ağlama Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Arık ince, geçilmiyor Arık ince, geçilmiyor Su bulanık, içilmiyor Bana "yardan geç" diyorlar Bana "yardan geç" diyorlar Yar şirindir, geçilmiyor Yar şirindir, geçilmiyo' Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Ağaçlarda dal olaydım Ağaçlarda dal olaydım Petek petek bal olaydım Bana göre yâr mı yoktu? Bana göre yâr mı yoktu? İstedim ki sen olaydın İstedim ki sen olaydın Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur?