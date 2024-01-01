Kahtalı Mıçe

Eşarbını yan bağlama Eşarbını yan bağlama Ben söyleyim, sen ağlama Zalım anan bana virmez Zalım anan bana virmez Oturupta sen ağlama Boyun büküp sen ağlama Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Arık ince, geçilmiyor Arık ince, geçilmiyor Su bulanık, içilmiyor Bana "yardan geç" diyorlar Bana "yardan geç" diyorlar Yar şirindir, geçilmiyor Yar şirindir, geçilmiyo' Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Ağaçlarda dal olaydım Ağaçlarda dal olaydım Petek petek bal olaydım Bana göre yâr mı yoktu? Bana göre yâr mı yoktu? İstedim ki sen olaydın İstedim ki sen olaydın Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur?