Kahtalı Mıçe

Bir daş attım pencereye, "Tık" dedi
Anası çıktı, "Kızım evde yok" dedi, vay vay
Anası çıktı, "Kızım evde yok" dedi, vay vay
"İnanmazsan gel yukarı bak", dedi
***
Armut dalda, kız balkonda sallanır, vay vay
Şeker yemiş, dudakları ballanır, vay vay
***
Atalım mı, Arap kızı, atalım mı? Vay vay
Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı? Vay vay
**
Demirciler demir döğer ocakta
Şimdiki kızlar ne hoş olur kucakta, vay vay
Şimdiki kızlar ne hoş olur kucakta, vay vay
Öpüşürken yemek yandı ocakta
***
Armut dalda, kız balkonda sallanır, vay vay
Şeker yemiş, dudakları ballanır, vay vay
**
Atalım mı, Arap kızı, atalım mı? Vay vay
Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı? Vay vay
***
Demirciler demir döğer, tunç olur
Altın yüzük barmağıma güç olur, vay vay
Altın yüzük barmağıma güç olur, vay vay
Sevip sevip ayrılması geç olur
***
Armut dalda, kız balkonda sallanır, vay vay
Şeker yemiş, dudakları ballanır, vay vay
***
Atalım mı, Arap kızı, atalım mı? Vay vay
Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı? Vay vay
***
Atalım mı, Arap kızı, atalım mı? Vay vay
Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı? Vay vay
***
Atalım mı, Arap kızı, atalım mı? Vay vay
Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı? Vay vay