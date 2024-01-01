Kahtalı Mıçe

Bir daş attım pencereye, "Tık" dedi Anası çıktı, "Kızım evde yok" dedi, vay vay Anası çıktı, "Kızım evde yok" dedi, vay vay "İnanmazsan gel yukarı bak", dedi *** Armut dalda, kız balkonda sallanır, vay vay Şeker yemiş, dudakları ballanır, vay vay *** Atalım mı, Arap kızı, atalım mı? Vay vay Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı? Vay vay ** Demirciler demir döğer ocakta Şimdiki kızlar ne hoş olur kucakta, vay vay Şimdiki kızlar ne hoş olur kucakta, vay vay Öpüşürken yemek yandı ocakta *** Armut dalda, kız balkonda sallanır, vay vay Şeker yemiş, dudakları ballanır, vay vay ** Atalım mı, Arap kızı, atalım mı? Vay vay Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı? Vay vay *** Demirciler demir döğer, tunç olur Altın yüzük barmağıma güç olur, vay vay Altın yüzük barmağıma güç olur, vay vay Sevip sevip ayrılması geç olur *** Armut dalda, kız balkonda sallanır, vay vay Şeker yemiş, dudakları ballanır, vay vay *** Atalım mı, Arap kızı, atalım mı? Vay vay Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı? Vay vay *** Atalım mı, Arap kızı, atalım mı? Vay vay Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı? Vay vay *** Atalım mı, Arap kızı, atalım mı? Vay vay Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı? Vay vay