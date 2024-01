kanenan allon den eho sto mualo mou kanenan allon den eho pio diko mou kanenan allon konta mou den anteho einai megalo to problima pou eho kanenan allon den plisiazo toso ta oneira mou sta heria na tou doso kanenan allon den eho sthn kardia mou auta pou lene na sou to poun mprosta mou esena mono sthn agkalia mou bazo hara kai pono mazi sou na moirazo esena mono na m’akoumpas s’afino se sena mono psihi kai soma dino kanenan allon den eho sinantisei tis monaksias mou ama gia ta lisei kanenan allon den eho niosei etsi kommati eheis apo ti kate skepsi kanenan allon den eho brei akoma na mou allazei ston ourano to hroma kanenan allon den ebala mprosta sou na mh fobatai mazi mou i kardia sou esena mono sthn agkalia mou bazo hara kai pono mazi sou na moirazo esena mono na m’akoumpas s’afino se sena mono psihi kai soma dino