Ben Her Zaman Sana Aşıktım Ben Her Zaman Sana Aşıktım Daha Görmemiştim Seni Hiç Bilmiyorken Eşsiz Ismini Reddettim Bu Zalim Dünyanın Cismini, Istifa Ettim *** Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x) Piyango, 25 Trilyon Devretti Bu Adi Düzen Üzerime Devrildi Geleceği Hainler Mi Resmetti? Ben Korkup Kaçmadım; Sen Göstersene Kendini *** Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x) Cennetin Sahibi Karnı Burnunda Hamile Ama Yer Vermiyor Otobüsteki Hergele Hayat Üç Perdelik Tatsız Bi' Kabare Biz Seninle Çocuk Kalalım Mı Habire? *** Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x) Ben Sizi Birine Benzettim Ben Sizi Kendinize Benzettim Ben Bu Işi Bi’ Işe Benzettim; Ama, Adını Koymadan Istifa Ettim