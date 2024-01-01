Hikayesi Var Şarkı Sözleri
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Bir mektup yazdım sana bir resim, bir çiçek
Bir de gözyaşı var içinde
Bir mektup yazdım sana ellerim, gözlerim
Bütün umutlarım içinde sevgilim
Aç bak ne çok özlemişim seni
İçimde bir nefes gibi
Aç bak nasıl saklamışım seni
İçimde bir nefes gibi
Aç bak ne çok özlemişim seni
İçimde bir nefes gibi
Aç bak nasıl saklamışım seni
İçimde bir nefes gibi
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Bir mektup yazdım sana rengimiz sesimiz
Birde şarkımız var içinde
Bir mektup yazdım sana bir ömür bir hayat
Kendimi gönderdim içinde sevgilim
Aç bak ne çok özlеmişim seni
İçimde bir nefеs gibi
Aç bak nasıl saklamışım seni
İçimde bir nefes gibi
Aç bak ne çok özlemişim seni
İçimde bir nefes gibi
Aç bak nasıl saklamışım seni
İçimde bir nefes gibi
İçimde bir nefes gibi
İçimde bir nefes gibi
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Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar
Hani dönerdi ner'de? Ne tadım ne tuzum var
Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar
Hani dönerdi ner'de? Ne tadım ne tuzum var
***
Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde?
Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle?
Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde?
Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellеrle?
***
Hasret eski bir ülkе, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk
Hasret eski bir ülkе, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk
***
Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde?
Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle?
***
Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar
Hani dönerdi nerde? Ne gündüz ne gecem var
Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar
Hani dönerdi nerde? Ne gündüz ne gecem var
***
Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk
Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk, ah
***
Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde?
Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle?
Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde?
Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellerle?
***
Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde?
Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle?
Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde?
Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellerle?
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Her karşıma çıkana dört elle sarıldım
Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım
Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
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Dün gece sen uyurken ismini fısıldadım.
Ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım.
Dün gece sen uyurken çiçeklere su verdim.
Ve insanların korkunç öykülerini anlattım onlara.
***
Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana.
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden, yeni bir isim verdim sana
Destina…
***
Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana.
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden, yeni bir isim verdim sana
Destina
***
Sen öyle umarsız uyusan da bir köşede
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden işte
Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için,
***
Seni bu denli yıktıkları için,
Yaşamımın gizini vereceğim sana.
Destina…
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