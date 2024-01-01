Git gez istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binlerce duyguyu, binlerce özlemi Bir solukta yaşa *** Ama bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Git gör istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binbir maceranın hayali peşinde *** Dolaş dur boşuna Şunu bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Git gör istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binbir maceranın hayali peşinde *** Dolaş dur boşuna Şunu bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Git gez istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binlerce duyguyu, binlerce özlemi Bir solukta yaşa *** Ama bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini

Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana baharı anımsatan Bir umut doldu içime *** Daha seni ilk gördüğümde Daha elini tuttuğumda Yaşamaya şimdi başlıyorsun Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana güneşi anımsatan Bir ateş yandı içimde *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yanına geldiğimde Önümüzde çok güzel günler var Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Bir tek yıla sığdı her şey Tüm bir yaşam Tüm bir yaşam