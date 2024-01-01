Altın Düetler 2 Şarkı Sözleri
Kalben Altın Düetler 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kalben Altın Düetler 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Düetler 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Git gez istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Binlerce duyguyu, binlerce özlemi
Bir solukta yaşa
***
Ama bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
***
Git gör istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Binbir maceranın hayali peşinde
***
Dolaş dur boşuna
Şunu bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Git gör istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Binbir maceranın hayali peşinde
***
Dolaş dur boşuna
Şunu bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Git gez istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Binlerce duyguyu, binlerce özlemi
Bir solukta yaşa
***
Ama bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
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Daha seni ilk gördüğümde
Daha yüzüne baktığımda
Bana baharı anımsatan
Bir umut doldu içime
***
Daha seni ilk gördüğümde
Daha elini tuttuğumda
Yaşamaya şimdi başlıyorsun
Dedim kendi kendime
***
Öyle büyük bir mutluluk
Bir anlam verdi ki
Seninle geçen o bir yıl
Yaşantıma
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
O bir yılın anlamını
Bin yıl geçse de unutmam
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
Bir tek yıla sığdı her şey
Bir tek yıla tüm bir yaşam
***
Daha seni ilk gördüğümde
Daha yüzüne baktığımda
Bana güneşi anımsatan
Bir ateş yandı içimde
***
Daha seni ilk gördüğümde
Daha yanına geldiğimde
Önümüzde çok güzel günler var
Dedim kendi kendime
***
Öyle büyük bir mutluluk
Bir anlam verdi ki
Seninle geçen o bir yıl
Yaşantıma
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
O bir yılın anlamını
Bin yıl geçse de unutmam
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
Bir tek yıla sığdı her şey
Bir tek yıla tüm bir yaşam
***
Bir tek yıla sığdı her şey
Tüm bir yaşam
Tüm bir yaşam
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Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr)
Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr)
Sene dokuz yüz kırk altı mevsim sonbahar
(Mevsim sonbahar, mevsim sonbahar)
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
***
Ah
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim)
Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim)
Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim
(Dilleri neyleyim, dilleri neyleyim)
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
***
Ah
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr)
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var
Yâr yâr
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var
Yâr yâr
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var
Yâr
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