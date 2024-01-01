Doya Doya 70 kilo derdim var anne bana simit al Neden burda değilsin Rahat bir yerde misin 70 kilo derdim var baba bana kavun al Kavunu da hiç sevmem Sen bunu bilir misin *** Dinlemiyor insanlar Bence anlatamadım Derinimde yaram var Bence saklayamadım Üleşiyor şeytanlar nehirleri içimde Hoşt köpekler deyip de Kafayı dağıtamadım *** Ah güvercinim Beyaz eşim Tek dişim Sevemiyormuş meğer katı kalbim Doya doya Ah seviştiğim Sevildiğim Yenildiğim Değemiyormuş meğer taş ellerim Doya doya

Acılara Tutunmak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya *** O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldıran dizelere *** Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında *** Yaşadım birkaç bin yıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de *** Acılardan arta kalan İşte bu bakışlarmış Buğu diye gözlerinde Gün batımı bulutlarmış *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış Ayrı yörüngelerde

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim nerde Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim nerde *** Ne varsa buğusu genzi yakan Ekmek gibi aşk gibi Ah ne varsa güzellikten yana Bölüştüm büyümüştüm *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Hani benim sevincim nerde Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim anne *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim nerde *** Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne