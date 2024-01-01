Bir Zamanlar III Şarkı Sözleri
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Bir, iki, üç, dört milyar
Sekiz, dokuz, onüç
İnsanlar geçer gider aramızdan
Yanımızdan geçer gider
Hatrımı sormadan
Kırılır kalbim usanmadan
Düşer, düşer, düşer
Kırılır kalbim usanmadan
Düşer, düşer
Ah yine de çok güzel sevmek seni
Diğerleriyle aynı yerde
Ah yine de çok farklı sevmek seni
Diğerlerinden
Dönüşüyor sesler
Onlar şimdi başka şeyler
Anlatır ciğerlerimden, ciğerlerimden
Ah yine de çok farklı sevmek seni
Diğerlerinden
Ah yine de çok güzel sevmek seni
Diğerleriyle aynı yerde
Bir yalnızlık çalar kapıları teker, teker
Sen rüzgar zannedersin
İçinde bir yalnızlık eser
Kırılır kalbim usanmadan düşer
Ah yine de çok farklı sevmek seni
Diğerlerinden
Ah yine de çok güzel sevmek seni
Diğerleriyle aynı yerde
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Bilmem yüzümden belli mi
Gülerken işveli işveli
İçimde ah neler gizli
Saklayamam ki sevgimi
***
Aklım fikrim hep seninle
Gözüm dolu tatlı düşle
Bir öpücük versen yeter
Derdim yok altın gümüşle.
***
Yere bakan yürek yakan
Biliyorum aşkın yalan.
***
Şu garipten ne istersin
Merhametim yok mu dersin
Yarın gönlün geçse bile
Bugün sen bana yetersin.
-
Hiçbir şeyden korkmadan
Hiçbir derdim olmadan
Yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep
***
Dostlarımla birlikte
Mutlu güzel günlere
Kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak istedim hep
***
Ne yaptım da ne gördüm
Ne umdum da ne buldum
Hayatta
***
Kalp dersen az dert mi çekti
Aşk dersen yaktı kül etti
Dost dersen aldattı gitti
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
***
Da da di da day
Da da di da day
***
Kalp dersen az dert mi çekti
Aşk dersen yaktı kül etti
Dost dersen aldattı gitti
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
***
Da da di da day
Da da di da day
***
Nefret nedir bilmeden
Bir kez kavga etmeden
Yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep
***
Sevdiğimle birlikte
Özlediğim günlere
Kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak isterdim hep
***
Ne yaptım da ne gördüm
Ne umdum da ne buldum
Hayatta
***
Kalp dersen az dert mi çekti
Aşk dersen yaktı kül etti
Dost dersen aldattı gitti
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
***
Da da di da day
Da da di da day
***
Kalp dersen az dert mi çekti
Aşk dersen yaktı kül etti
Dost dersen aldattı gitti
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
***
Da da di da day
Da da di da day
Da da di da day
Da da di da day
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