Bir, iki, üç, dört milyar Sekiz, dokuz, onüç İnsanlar geçer gider aramızdan Yanımızdan geçer gider Hatrımı sormadan Kırılır kalbim usanmadan Düşer, düşer, düşer Kırılır kalbim usanmadan Düşer, düşer Ah yine de çok güzel sevmek seni Diğerleriyle aynı yerde Ah yine de çok farklı sevmek seni Diğerlerinden Dönüşüyor sesler Onlar şimdi başka şeyler Anlatır ciğerlerimden, ciğerlerimden Ah yine de çok farklı sevmek seni Diğerlerinden Ah yine de çok güzel sevmek seni Diğerleriyle aynı yerde Bir yalnızlık çalar kapıları teker, teker Sen rüzgar zannedersin İçinde bir yalnızlık eser Kırılır kalbim usanmadan düşer Ah yine de çok farklı sevmek seni Diğerlerinden Ah yine de çok güzel sevmek seni Diğerleriyle aynı yerde

Hiçbir şeyden korkmadan Hiçbir derdim olmadan Yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep *** Dostlarımla birlikte Mutlu güzel günlere Kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak istedim hep *** Ne yaptım da ne gördüm Ne umdum da ne buldum Hayatta *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day *** Nefret nedir bilmeden Bir kez kavga etmeden Yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep *** Sevdiğimle birlikte Özlediğim günlere Kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak isterdim hep *** Ne yaptım da ne gördüm Ne umdum da ne buldum Hayatta *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day Da da di da day Da da di da day