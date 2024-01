Ayıp etmişim, Kayıp etmişim, Her güzel şeyi kırıp dökmüşüm Ben çöpmüşüm, Ben çökmüşüm. *** Denizin bittiği yerde sahil evleri. Ben biterim sen başla ey sevgili, Ey sevgili. *** Gittiğimde eşyalar evde kalsın. Onları kim alıyorsa onlar alsın. Onlar alsın, Onlar alsın. *** Bilmiyorum yanıtları. Sormadım ki ben soruları! *** Kalp hanım nasılsınız? Ah ne çok kırıksınız. Kim dedi her şey yoluna girecek diye? *** Kim dedi? Kim dedi? Her şey! Her şey!