Sözlerin ne kadar kırıcı, kırıcı Gözlerin ne kadar yıkıcı, yıkıcı Dönmek istemiyorsan yollar akıcı, dönme *** Bak bugünler gelip geçiyor, geçiyor Güzel giden her şey bitiyor, bitiyor Dünya yok olmuyor diyorsun ama oluyor, dönme *** Yüzüme kapadığın kapı, kapı, kapı, kapı Anlatıyor seni, beni, aylarımı, yıllarımı Kapı, kapı, kapı, kapı Anlatıyor seni, beni, ayrılığı, mektupları Bak bugünler gelip geçiyor, geçiyor Güzel giden her şey bitiyor, bitiyor Dünya yok olmuyor diyorsun ama oluyor, dönme *** Yüzüme kapadığın kapı, kapı, kapı, kapı Anlatıyor seni, beni, aylarımı, yıllarımı Kapı, kapı, kapı, kapı Anlatıyor seni, beni, ayrılığı, mektupları

Ben Her Zaman Sana Aşıktım Ben Her Zaman Sana Aşıktım Daha Görmemiştim Seni Hiç Bilmiyorken Eşsiz Ismini Reddettim Bu Zalim Dünyanın Cismini, Istifa Ettim *** Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x) Piyango, 25 Trilyon Devretti Bu Adi Düzen Üzerime Devrildi Geleceği Hainler Mi Resmetti? Ben Korkup Kaçmadım; Sen Göstersene Kendini *** Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x) Cennetin Sahibi Karnı Burnunda Hamile Ama Yer Vermiyor Otobüsteki Hergele Hayat Üç Perdelik Tatsız Bi' Kabare Biz Seninle Çocuk Kalalım Mı Habire? *** Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x) Ben Sizi Birine Benzettim Ben Sizi Kendinize Benzettim Ben Bu Işi Bi’ Işe Benzettim; Ama, Adını Koymadan Istifa Ettim