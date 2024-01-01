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7/24 Dinle Kalben

Kalben Şarkı Sözleri

Kalben Kalben şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kalben Kalben şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalben sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kalben

Kalben

Kalben

  • Sadece (Akustik Versiyon)

  • Aramızda

  • Doya Doya

  • Fırtınalar

  • Haydi Söyle

  • Mitoz Mayoz

  • O Ye Bebek

  • Sadece

  • Sana Ne Oldu

  • Saçlar (Akustik Versiyon)

  • Saçlar

  • Taşikardi

  • Yol

  • Çorap

  • Ömür Geçmez

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