Sana Ne Oldu Şarkı Sözleri
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Sana ne oldu
Köpekler mi kovaladı gece gece
Adamlar mı takip etti adım adım
Yarım yamalak yüzün, sesini duymadım
Sana ne oldu
Sana ne oldu
İçine atma habire
Anlat biraz
Hadi gel dans edelim, Allah ne verdiyse tango ve vals
Sana ne oldu
Sana ne oldu
Yarım yamalak yüzün, sesini duymadım
Elimi tutmadın
Kayıp gider yıldızların gözlerinden
İçine atma habire
Anlat biraz
Hadi gel dans edelim, Allah ne verdiyse tango ve vals
Sana ne oldu
Sana ne oldu