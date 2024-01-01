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Kalben Sana Ne Oldu Sana Ne Oldu Sana ne oldu Köpekler mi kovaladı gece gece Adamlar mı takip etti adım adım Yarım yamalak yüzün, sesini duymadım Sana ne oldu Sana ne oldu İçine atma habire Anlat biraz Hadi gel dans edelim, Allah ne verdiyse tango ve vals Sana ne oldu Sana ne oldu Yarım yamalak yüzün, sesini duymadım Elimi tutmadın Kayıp gider yıldızların gözlerinden İçine atma habire Anlat biraz Hadi gel dans edelim, Allah ne verdiyse tango ve vals Sana ne oldu Sana ne oldu Tüm Şarkıları