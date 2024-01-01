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Yalakanım bebeğim
Senin için dağları delerim
Söyle hemen nereye geleyim
Hep kendimden vereyim
Yalakanım bebeğim
Vapurdan ineyim, dolmuşa bineyim
Yeter ki seni bir göreyim
Yalakanım bebeğim
Dinlediğin şarkıları dinlerim
Hangi filmi seversen izlerim
Yalakanım bebeğim
Tuttuğun takım benim canım
Yeminle tek bir maç kaçırmadım
Gönüllerin şampiyonu sensin, aşkım, çiçeğim
Yalakanım bebeğim
Yalakanım bebeğim
***
Tüm güzel sözler senin için
Ciddiye al beni ahmak gibiyim
Ama sözlerim doğru
Yalakanım bebeğim
Gel de geleyim
***
Yalakanım bebeğim
Alnından öpeyim
Yalakanım bebeğim
Aşkından öleyim
Yalakanım bebeğim
Yalakanım bebeğim
Gel de geleyim
Yalakanım bebeğim
***
Torosları deleyim
Yalakanım bebeğim
Aşkından öleyim
Yalakanım bebeğim
-
Ben Her Zaman Sana Aşıktım
Ben Her Zaman Sana Aşıktım
Daha Görmemiştim Seni
Hiç Bilmiyorken Eşsiz Ismini
Reddettim Bu Zalim Dünyanın Cismini, Istifa Ettim
***
Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x)
Piyango, 25 Trilyon Devretti
Bu Adi Düzen Üzerime Devrildi
Geleceği Hainler Mi Resmetti?
Ben Korkup Kaçmadım; Sen Göstersene Kendini
***
Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x)
Cennetin Sahibi Karnı Burnunda Hamile
Ama Yer Vermiyor Otobüsteki Hergele
Hayat Üç Perdelik Tatsız Bi' Kabare
Biz Seninle Çocuk Kalalım Mı Habire?
***
Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x)
Ben Sizi Birine Benzettim
Ben Sizi Kendinize Benzettim
Ben Bu Işi Bi’ Işe Benzettim;
Ama, Adını Koymadan Istifa Ettim
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Kör suların kuyusunda
Gönül gözü bulanınca
Kalabalık kuytusunda
Salındım ben tek başıma
Aynı olmaz dedi ayna
Kendin çal ve kendin oyna
Mutsuzluğuna hiç doyma
Suçlusun sen doğduğunda
***
Geldin tuttun ellerimi
Öylece durdun yanımda
Usul usul kaynıyorken
Aşkın damarlarımda
Taşlar oynadı yerinden
Dönüşürken en derinden
Güzelliğinle ben sana
Al beni
***
Ben seni seçtim
Ne yollardan geçtim
Sandım kendime eştim
Ondan içimi deştim
Döktüm avuçlarına
Al beni, alsana
-
Silemezsin gözlerinden o filmleri
Geçti içimizden ateş böcekleri
Geçti içimizden
***
Radyoda bir şarkı çalar
Durgun aklım ne arar
Seni hatırladım
Sağımızda mezarlıklar
***
Sağımızda sozlerisozu.com şarkı
Eski bir dostun hayaleti kovalar
Bizi bu güzel günler oyalar
Radyoda bir şarkı çalar ankara’da bomboş
***
Silemezsin gözlerinden o filmleri
Geçti içimizden ateş böcekleri
Geçti içimizden içimizden
Ateş böcekleri, ateş böcekleri
***
Hiç unutmadım seni
Gazetedeki resmini
Uzun ve kayıp ismini
Unutamam ki, Unutamam ki
-
Hep başka biri olmak ister gibi bu halin
İçinde rüzgar esmeden
Gölgeni taşır dalgalar, sabah 9 akşam 6
Hayat seni es geçmeden
Bir bilen ya da falcı anlatır kaderini
Günler günü zor etmeden
Kırılır küçük yürek, içinde derin sancı
Söner, gider kendini bilmeden
Sahil kasabası aile arabası
Sabah kahvesi öğlen uykusu
Akşam sefası derken
Açılır içimde tüm güzelliğiyle
***
Derdimin çiçeği seni ne çok seveyim
Aman hiç üzmeyeyim, kırıp dökmeyeyim, incitmeyeyim
Derdimin çiçeği daha ne isteyeyim
Bak hayattayım, hala yanındayım, hep seninleyim
Sahil kasabası aile arabası
Sabah kahvesi öğlen uykusu
Akşam sefası derken
Açılır içimde tüm güzelliğiyle
***
Derdimin çiçeği seni ne çok seveyim
Aman hiç üzmeyeyim, kırıp dökmeyeyim, incitmeyeyim
Derdimin çiçeği daha ne isteyeyim
Bak hayattayım, hala yanındayım, hep seninleyim
-
Çocukluğundan gelir senin
Çocukça boşluğundan
Dostun olmaz, düşmanın değildir
Korkusundan sozlerisozu.com
***
Kıvranır durur kendi karanlığında
Kandırdı sanar seni rüyasız ve yalnız uykusunda
***
Derdini bilmez, insanı görmez
Elleri kör saymadıkça
El olur çeker gider bir anda
Çıkarı sende kalmadıysa
Susar ezilirken
Taşar kibirinden
Dostu düşmüş kaldırmıyor
Kahkahası kaldırımda
***
Arkası güzelmiş bırakın madem
Konuşsun arkasından
Sormaz mı gerçek kişi
Aman bozulmasın diye dişi
***
Sana değmedi bana zehir olan yılanın dişi
İçimde kalmasın çok kıskandım seni
Afetini de hayatını da yazar olmuş başka biri
Sen kendini efendi san, köleler bilmez efendilik
***
Dostu düşmüş kaldırmıyor
Kahkahası kaldırımda
Sana değmedi bana zehir olan yılanın dişi
İçimde kalmasın çok kıskandım seni
Afetini de hayatını da yazar olmuş başka biri
Sen kendini efendi san, köleler bilmez efendilik
-
Sözlerin ne kadar kırıcı, kırıcı
Gözlerin ne kadar yıkıcı, yıkıcı
Dönmek istemiyorsan yollar akıcı, dönme
***
Bak bugünler gelip geçiyor, geçiyor
Güzel giden her şey bitiyor, bitiyor
Dünya yok olmuyor diyorsun ama oluyor, dönme
***
Yüzüme kapadığın kapı, kapı, kapı, kapı
Anlatıyor seni, beni, aylarımı, yıllarımı
Kapı, kapı, kapı, kapı
Anlatıyor seni, beni, ayrılığı, mektupları
Bak bugünler gelip geçiyor, geçiyor
Güzel giden her şey bitiyor, bitiyor
Dünya yok olmuyor diyorsun ama oluyor, dönme
***
Yüzüme kapadığın kapı, kapı, kapı, kapı
Anlatıyor seni, beni, aylarımı, yıllarımı
Kapı, kapı, kapı, kapı
Anlatıyor seni, beni, ayrılığı, mektupları
-
Kuşlar, kuşlar haber getirmiyor
Bu sabah senden kuşlar
Kuşlar yapayalnız bir bahçede
Yedim zehirli mantar
***
Döner başım, ulaşamadım
Hep mesafeler beni eksiltiyor, eksiltiyor
Sözün, sözün yok
***
Duyuyorum kalmadı yankısı dilinde
Yüzün, yüzün yok
Görüyorum çekildi gölgesi yüzümden
Yürüyorum bilmediğim sokaklarda
***
Yabancılar da gözüm yok
Tozu kalktı salonda yaktığın fotoğrafların
Söz vermiştin bana, unuttun mu yoksa
Sözün, sözün yok
***
Duyuyorum kalmadı yankısı dilinde
Yüzün, yüzün yok
Görüyorum çekildi gölgesi yüzümden
Yürüyorum bilmediğim sokaklarda
Yabancılar da gözüm yok
-
İnsan yalnız kalamaz, yapamaz ah
Döner durur yatağında, uyuyamaz ah
Ben seni kaybettim, anladım vah
Gündüzleri gecelere zor bağladım vah
***
Hani zaman herşeye ilaç ya, yalanmış ah
Hani aşklar hep gelip geçer ya, kalırmış ah
Rüzgar esti üstüme üstüme üstüme oof
Seni vurdu yüzüme yüzüme yüzüme oof
***
İnsan yalnız kalamaz, yapamaz ah
Döner durur yatağında, uyuyamaz ah
Şarkılar durmaz hiç sozlerisozu.com ah
Buralarda zaman geçmez hep ah vah ah
-
Kalbimde bir taş, gözümde yaş
Yürür ayyaş sapar boynuma
İnsan kendine yakalanır
İnsan kendinden yaralanır
Ah kendimden bir çıksam
Koşsam koşsam ve atlasam
Deniz alsa, balık sevse,
Evinde misafir etse
***
Sussam sussam balık sussa,
Öpse ve de koklasa
Sakin ol evladım diye, sakin ol evladım diye,
Sakin ol evladım
Tuttum adamın çenesinden
Vurdum tam sol memesinden
Küt küt bam güm fış fış yoktur
Kovdum seni hevesimden
***
Tük tük tükürük gibi tüketip ömrümü
Özrümü dileyip her birisinden, her birisinden
Hadi hadi gittim hadi gittim ben
-
Falımdan bir bilet cıktı
Filmin adı Al Yazmalı
Gören var mı diye baktım
Yoktu
Filmin sonu çok zordu
Kimse görmez dedin usulca
Yoktun, bırakamadım bulunca
Yağmur yağdı halimi sorarken
İyiyim dedim, yalan söyledim
Hatırlar mısın geniş ferah meydanları
Savaşsız ve sakin akşamları
Kafesteki bülbülleri
Yamuk kesilmiş kahkülleri
Göğe baktıran balkonları
***
Hiç unutmadım dedim
Islak gülümsedin ıslık çalarak
Hayal ettim bölüştüğümüzü
Bir ekmeği oturarak
El ele
Diz dize
Ve göz göze
Bakışarak
Hiç ölmeden
Sonsuza kadar
Sonsuza kadar
Sonsuza kadar
***
Çıkardım cebimden bileti
Çekerken elinden elimi
Vazgeçtim bana yetmez artık
Kapadım o yara defterini
Ve işte böyledir
Küçük, kayıp, kısa, ayıp
Yalan yanlış bir aşkın hikayesi
***
Ve işte böyledir
Küçük, kayıp, kısa, ayıp
Yalan yanlış bir aşkın hikayesi
Herkesi kandırır gölgesi
***
Sonsuza kadar
Sonsuza kadar
Sonsuza kadar
Sonsuza kadar
-
Karanlık bir yerde bul beni
Kaybettiğin gün gibi bekliyorum
Üstümde bir başkasının ceketi
Yine de tanırsın biliyorum
Tanıdık bir yerde bul beni
Kuğulu'da buluşalım
Kalpsizin biri demişsin hani
Bari yorgun, dargın bakışalım
Sokaklarda ayak sesleri
Özlemek artık yasaktır
Şimdi fotoğraflarımız kayıptır
Hiç anlatmadım sana oysa
***
Daha çok hikayemiz vardı
O gece sormuştun ya bana
Uzaklığın en büyük yaraydı
Yaraya gülümsedim her sabah
***
Yarayı önemsedim
Yarayı hazırladım gözlere
Yarayı temizledim
Yarayı büyütmedim hayalinle
Yarayı küçümsedim
Denize baktım ömürlerce
Tuzunu ezberledim
Yarayı öptüm ellerimden
***
Yarayı dinledim
Benden onda da var dedim
Yarasını sevdim elini uzattı
Havada kalan hep güzel hayalimiz
Yaramızı unutturur
Yarayı kanatan aşk
Yaradan da derin elini uzattı
***
Havada kalan hep güzel hayalimiz
Yaramızı unutturur
Yüreği kapatan aşk yaradan da derin
-
Bir, iki, üç, dört milyar
Sekiz, dokuz, onüç
İnsanlar geçer gider aramızdan
Yanımızdan geçer gider
Hatrımı sormadan
Kırılır kalbim usanmadan
Düşer, düşer, düşer
Kırılır kalbim usanmadan
Düşer, düşer
Ah yine de çok güzel sevmek seni
Diğerleriyle aynı yerde
Ah yine de çok farklı sevmek seni
Diğerlerinden
Dönüşüyor sesler
Onlar şimdi başka şeyler
Anlatır ciğerlerimden, ciğerlerimden
Ah yine de çok farklı sevmek seni
Diğerlerinden
Ah yine de çok güzel sevmek seni
Diğerleriyle aynı yerde
Bir yalnızlık çalar kapıları teker, teker
Sen rüzgar zannedersin
İçinde bir yalnızlık eser
Kırılır kalbim usanmadan düşer
Ah yine de çok farklı sevmek seni
Diğerlerinden
Ah yine de çok güzel sevmek seni
Diğerleriyle aynı yerde