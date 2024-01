Peşindeyim alana kadar peşindeyim İşimdeyim gücümdeyim ama düşündeyim Yakıcam buraları o derece yani başındayım Gülünce yazında ağlayınca kışındayım *** Daha iyisini mi bulucan bi gel neler anlatıcam Ben seni öyle bir sevicemki aklını oynatıcan *** Aç koynunu giricem giricem dellenme Dudağından öpücem öpücem söylenme *** Demekki bi bildiğim var sen beni takip et Senin yolun yol değil ya hindistan ya tibet Neye benziyor istediğin hayat bi tarif et Kapı kapı dolaşan o kedi buraya da gelecek *** Daha iyisini mi bulucan bi gel neler anlatıcam Ben seni öyle bir sevicemki aklını oynatıcan *** Aç koynunu giricem giricem dellenme Dudağından öpücem öpücem söylenme

Bu nasıl dünya? Bitmesin bu rüya Gözlerim yüzünü gördüğü yerde asılı kaldı Yandım kül oldum Döndüm sana geldim *** Bebekken yürek, erkenmiş yürümek, cahilliğim eyvah Kader elini çek, sevişerek ölsek, sevmişiz eyvah *** Gözümün gördüğü, dudağımın öptüğü Her şey gibi aşkta ölür, yasta nişanlı gönül *** Kanayan yerlerde açar çiçekler Aşkın kanunudur bu Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller Duymuyor musun hu? *** Kanayan yerlerde açar çiçekler Aşkın kanunudur bu Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller Duymuyor musun hu? Duymuyor musun hu? *** Yandım kül oldum Döndüm sana geldim *** Bebekken yürek, erkenmiş yürümek, cahilliğim eyvah Kader elini çek, sevişerek ölsek, sevmişiz eyvah *** Gözümün gördüğü, dudağımın öptüğü Her şey gibi aşkta ölür, yasta nişanlı gönül *** Kanayan yerlerde açar çiçekler Aşkın kanunudur bu Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller Duymuyor musun hu? *** Kanayan yerlerde açar çiçekler Aşkın kanunudur bu Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller Duymuyor musun hu? Duymuyor musun hu?

Alın onu biri yemeden Getirin önüme bırakın İlk seferin ben gel ben olayım mı? Ama ben utanmaz Deli ve gözü karayım Seni kabuğundan ben çıkarayım mı? *** Benimle tanışmasaydın Tenimle karışmasaydın Her gece buluşmasaydık Gidenler yerinde saydı bak *** Kalbimi elinde hisset El ele diz dize biz hep Hadi tut elimi gidelim Benimle şimdi dans et Hadi biraz cesaret Ram ta tam ta tam isabet El ele diz dize biz hep Benimle şimdi dans et *** Alın onu biri yemeden Getirin önüme bırakın İlk seferin ben gel ben olayım mı? Ama ben utanmaz Deli ve gözü karayım Seni kabuğundan ben çıkarayım mı? *** Benimle tanışmasaydın Tenimle karışmasaydın Her gece buluşmasaydık Gidenler yerinde saydı bak *** Kalbimi elinde hisset El ele diz dize biz hep Hadi tut elimi gidelim Benimle şimdi dans et Hadi biraz cesaret Ram ta tam ta tam isabet El ele diz dize biz hep Benimle şimdi dans et