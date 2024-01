All-Stars [Verse 1: Allâme] Hey yo bu master gökten indirildi, zembil ile bir dağ Hiç mevzu bahis etme rapçiliği, koçum görmezsin böyle titan Sen genital bölge Batarya Company tank Eminim en son 95'te tattın evlat böyle Hip-Hop *** Lan pelikan çene çalma, uygulat medikal Can teslimine geldim ayaklarıma kapan benim son mohikan Ziyade son barikat, battle veraset tarikat Kanlar akar benden sonra en seri katil Vatikan *** Dağlardan yol açmak gibi rap, bizim için bi' düz patika Bin üstü punchlayım gebermen garantili dilimden ithal Style'ım en radikal cinayet Bronx'tan 11 zenci gücü potansiyelinde mikrokabiliyeti, bak bu *** Ameliyatı Hipokrat yaptı, sanma benden ilikte Zarar lirikleri bu beyne sıçrayan bir pıhtı kadar Asker sen mıntıkada, esasen aynı dandanakan Al ağırlığımı dinle çal düşüncelerimi kantara tak *** [Verse 2: Pit10] Rabbil alemin, rahattır halimiz, bu sanki taciz Tatil hariç, katliam, kardeş katli vacip Mide bulandırıcı halin yorumun antipatik Zirveden düşersem, buna denir bungee jumping *** Maddi kaygı artar, olur çelik pranga Ayakta sıçana müzik yapıyoruz da kaçıyor alafranga Hedefim Kolombiya'dan, Panama'dan, Casablanca Gidicisin kanamadan, dönüştüğüm kara mamba *** Cehennemi dondurup, kundaklayacağım cenneti Rüzgar ihtiras kokar, şeytan benim metresim Aperatif kanın, kafatasında sek gelir Hali malum cinayet, görebileceğin tek resim *** Oyundaysam birinciliğe and içen narkoz tat Yarışmak istediğinde boşuna koşma bende nos var Engin okyanusta herkes biraz korsan Herkes biraz korkak, şu an sahada all-stars *** [Verse 3: Sahtiyan] Gacolar gergin, senelerdir aynı yerde Her gün uyanırlar aynı dertle, farklı yerde Nefes kokar, zaman akar, patlarsın anca papikle Üç kuruşa beş takla olsun, üzülme *** Yeni stil tarz derken, çok çektiniz Boş yazıyorsunuz hâlâ, çok wack'siniz Dert değil perde kalkınca burger çevir Bu iş burdakilere bırak man al para getir *** Yüzümde şampanya tadına gülümseme Sen hep ilk ol ama havyarı ben koydum önüne Verdim mayayı sever kalın Altı yara yedi kadın *** Tadım buket ve trident arası Gibi asortik, realistik, kestik Jülyen Napoleon kompleksli bünyen Akarken doldur, aptal olma dostum Tavsiye bedava, çocuğu yine koydum *** [Verse 4: Sansar Salvo] Rapçi ben öldüm, hatta mezarımda ters döndüm Şarkıların çıkınca, aklımda atlı karınca Sigara yanınca, tekniğini duyunca Gülerim on altı boyunca, tekniğin oyuncak *** Mekandayız Kamuf'la, cümle alem caz'da Buna bi' şahit ol, bi' bak, yükseliyoruz hızla! Aynı roket, gel de yok et, yeter ki kızma Lirik faslı arkadaşlarınla sesini kısma *** Gerilim birazdan, dinginleşir bass'la Arkana yaslan moruk, yok olmayız asla Benim dandik hayatımda Ais gibi rasta Sansa Kastıranlar aslında, asıl hasta *** Eski rapler eksiğini kapatır nasılsa Kasılsan da öyle bi' gazla, bana katılsan da Hiçbi' dalın yoksa raplerimiz dışında tutunacak Çocuk panik yapma, çünkü bunlar hep olacak *** [Verse 5: Patron] Bu toplu parça, yine koştur anca Sen nefret etsen de benden, bu raple koptu kankan Paranla edilmez yeteneksizliğin ört bas Ben havalardayım evet homie, hem de first class *** Kabullenmek zor evet, bi' gün bu rap de kara döner Yüreğini yara gömer, Hip-Hop'ı ara dönem Korkmuyorum kimseden biter bu maraton er geç Siz gök gürültüsü, ben paratoner *** İksirim rapim velet, ben asterix Ben or'jinalim bil ki dinlediğin o all remix Yarışamaz Porsche'la Doğan SLX Hızını keseriz flow da hırsımın eseri *** Kim kaldı, eskilerden arta? Üç beş kişi aynı bass'ta (Brrr!), cowabunga Yat hayvan gibi bak ben sen Kimbo Slice'a pat 16 bar nakavt uçar psycho Mars'a uppercut *** [Verse 6: Kamufle] Saklanma kalk lan, ben geldim araftan En alt katta rap yalan o maksat taraftar Gerilim hattımın içinde yüksek voltaj var Yüksek korkakça sen ürkek yollarla *** Sonuç vermez, yürek düştüyse taşa Görüp yaşa, savaş verdik bur'da baştan başa Çakalların tümü şimdi eski kaşar Değirmenin dönmez eğer seni dışladıysa yaşam *** Olumsuzluklar yüreğinde statik Turbo taktım ellerime, kalem hayli mekanik Soyutlandım akıp giden yorgunluğa Şimdi kusura bakmayın şu kalbim size artık negatif *** Baş verdi egom sana yaş gelir gözünden Biz bir takım olduk, eski yeni tat verir gülümser Hayatım olur olmaz hallerde özümser Bu altı adamın hayatında kin var müzik ver!

Sittin Sene Ft Gökçe [Hook: Gökçe] Sittin sene şu eve takılı kalamam koca dünyada Çok bunaldım kendimi saldım, acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve takılı kalamam koca dünyada Halimi hatırımı soran yok ah şu üç günlük dünyada [Verse 1: Kamufle] O zaman şimdi kendin için bir iyilik yap Hadi bunalımdan kurtul deprosyana meyillenme sakın Yakın dostlarını topla, eski arkadaşlarını da Üç günlük dünya bu, üç günlük dünya Ne borçtan hayır gelir, ne de faturalardan Umursama, tak çantanı kaybol buralardan Ne telefon, ne sanal ağlar, ne de kira derdi Kapat şalterleri, çık dışarı, hayat sana armağan Sahil kenarı, küçücük bir mekan ya da İstersen doğaya karış derin bir nefes al Gönlün açılsın ve olay nakit değil Bunca zaman darlanmaya söyle ne gerek var Üç günlük dünya dedim, üç günlük dünya Seni tutsak eden monotonluk sadece bir rüya Evinde tıkılmışsın, yaptığın pineklemek Gereksiz olma lütfen, senin dünyana bir renk gerek [Hook: Gökçe] [Bridge: Gökçe & Kamufle] Üç günlük dünyada kime küskünüm söyle Bu güzellikleri görmezden gelme İçinden geçenleri yap, toparlan biraz Ruhun sana uysun, yenilikler senle [Verse 2: Kamufle] Üzücü bir durum eve kapanmak, daralmak, yalan yanlış hayatlar Dolanbaçlı düşünceler zamandan çalar, üstüne üstlük karamsar Şaklaban zaman, halden anlamaz, takma kafana hiç sen rahatla bak Yüzün gülsün, al bir nefes derin olsun, mutluyuz der, her tarafta var Görünüşün herşeyin aynası, hoş görün, bak nasıl düzen oluşuyor sende Kimi sebebini bile bilemez, aslında sende bitiyor iş, oturuyor herşey Kendine bir çeki düzen ver, iyi örnek ol bak O koltuktan kalk, sakınsan böyle olmaz [Hook: Gökçe](x2)

Bi Yolunu Bul [Verse 1] Benim hayalim var, henüz başı sonu belli değil Ne göz görür, ne gönül katlanır, bu bi' deneyim Yalnız hisset, içinden gelsin Gelmiyorsa bu yaptığımı, evde denemeyin! *** Hangi akla mukayyet olmam gerekli? Söyle! Hangi hakla, hangi yandan, sille vurur bana dünya? Elimde kalan ailem ve birkaç melodi Gerisi tamamen safsata, umursama düşman! *** Kalbim ve beynim arasında bir çatışma var Akli dengemin eylemleri, sanki bir yanılmaca Maddi serüvenlerden ibaret bir yaşam tarzı Sarmalamış yer küreyi, farklı bir yarışma var *** Kimisi düzenbaz, kimisi çıkarcı ya da politik İnsanları etkilemez, o müzik Egosunda sokağa çıkmayan bir varlık mı Bu toplumu yansıtacak? Hah çok komik! *** [Hook](x2) Bi' yolunu bul, inadına koş hadi Bi' yolunu bul Bi' yolun umut ve yolun olur huzur Tüm onurunu kurutur, bir sürü kusur *** [Verse 2] Bir yorgunluk belirtisi var halinde Kuşkular art arda beyninde, sana düşman Yalan gördüklerin yalan yalan, uslanmaz talih Sana tuzak kurmakta, sana tuzak kurmakta *** Belirli bi' serüveni seç Yolun uzun bariz, karanlık bi' süreç Bedeli neyse birikimin yalan olur hep Ama bir yere kadar, hırs varsa safir olur, yes-bastır! *** Büyük bir sistem, olumsuz hisler İş işten geçtiğinde, baş verir pis işler "Bu işler, böyle işler!" dediler evvelinde Ne işlem, belki bi' hata bu hayal alemine benim, bir anda girişmem *** Dımdızlak kalsam da, tek yol müzik Senkron kaçmaz bende, sek koy beni! Ses yok, seks çok, sana ün verecek! Mest ol, tekno değil, rap gelecek! *** Fedakarlık gerek, bu her konuda bariz Bir erdem harikalar diyarında değil kimse Herkese saygılar, sevgiler, sunar çekilirim köşeme Bir şey daha söyleyeyim: Devamı gelecek! *** [Hook](x2) Bi' yolunu bul, inadına koş hadi Bi' yolunu bul Bi' yolun umut ve yolun olur huzur Tüm onurunu kurutur, bir sürü kusur *** [Bridge] Ne kadar emek harcarsan dur düşün plan yap öncesinde Bura adil bir yer değil maalesef donuk bir çevre *** [Outro] Bi' yolunu bul, inadına koş hadi Bi' yolunu bul Bi' yolun umut ve yolun olur huzur Tüm onurunu kurutur, bir sürü kusur Bi' yolunu bul! Bi' yolunu bul! Hadi bi' yolunu bul, bul! Yeah!

Bir Varmış Bir Yokmuş [Intro] İşim başımdan aşkın, şarkın var dilimde Hiç düşmüyor ağzımdan, küskün bize kader yaşanmışlıklarla İşim başımdan aşkın, içim dışım karardı Yorgunluk dünya yüzünden, yorgunluk dünya yüzünden [Verse 1] Deli gibi sevgi ve nefreti taht et, cesaret yok bende nezaket Size göre gırla muhabbet, size göre başka ve size göre net bu yaşam hep Onca gönül okşanır, or'da görünen or'da kalır korkmayın Bu şarkı kimini oynatır, kimine bağ bozumu yaşatır, kimine çok ayıp Bu dünya sana bana gelmez, sefaleti baş yakar ara mara vermez Kara kutu gibi zaman ama para versen, bir rüzgarla yutar adamı ve seni sersem Çevrene dünya malını da sersen, nerden esersen es, mesele dertlen Her yer bi' serden geçerken ecelden geçersin, esaretin bedeli sensen Sen gelecekten gelen o aşırı yetenek elini çek yakamdan Hadi bana bi' sebep sun, ya da bi' senet bul Çaban ise mekruh bana bi' kelek bu Ve yakarışım hep suç [Hook] Bir varmış bir yokmuş, sevgi tükenmiş is olmuş Rüyalarda, masallarda Bir varmış bir yokmuş, tüm dertler düzelmiş ve durmuş Rüyalarda, masallarda [Verse 2] Koş kovala bir hayat sunuldu sana, boş kovanını at, yaşam uyuşuk ama kalk Silkelen inatlaş, kurulu zaman aş, kendini bir başka bu kötü savaş Tut yakasını bırakma sakın, inan her şeye değer umut, eğer amacın varsa Haklı bi' dava farklı bi' yandan bu yerküre yancı inanma Kimisi Kerem, kimi Aslı, kimisi de Mecnun birileri Leyla Bi' gideri varsa e gerisi levazım, geçmiş göz boyar, bu günüme yansır Olsun! Sonucu kapkara bi' boşluk, nispet yapıyorum gönlümüz hoşnut Son nefesime kadar ara vermeden hırsımdan caymam, hiç sorun yok dostum Gördüklerin, düşündüklerin Uzla buz olur, olmazsa özgüvenin Övgü nedir, para varken? Saygınlık kayboldu, bu geminin yok dümeni [Outro] İşim başımdan aşkın, şarkın var dilimde Hiç düşmüyor ağzımdan, küskün bize kader yaşanmışlıklarla İşim başımdan aşkın, içim dışım karardı Yorgunluk dünya yüzünden, yorgunluk dünya yüzünden

Halim Yok [Hook] Halim yok (Halim yok!), hiç halim yok! Kendime gelmem gerek, bu savaşı mutlak kazanmak gerek! Ama halim yok (Halim yok!), hiç halim yok! Pes edemem asla, başaracağım elbet, ama bugün halim yok! [Verse 1] Artık uzaklaşmak istiyorum, sahte gülüşlerden Yalanlardan, ortamcılardan, sınırsız çıkarçılıktan Uzaklaşmak istiyorum bela ve çoğu dertten Uzak kalsın sahte gülüşler şimdi benden Suskun kalmak zor, sen çığlık at kolayca Ve hüsrana davet eder seni her gece bir rüya Kül yağmurlarından kaçmak gibiyse hayat Nuh'un gemisinde tutsak olmak gibidir bu dünya Nedir sebep? Nedir, ne değildir bu halin? Ani kararların vebalini çeker körpe halim Varis hayatında sabit bir yol bulmayan bir kahin Gibi ruhum yani duygusuz ve bir o kadar zalim Kendi yolumdayım sorumluluk onun payı Onurlu bir sonum olsun istiyorum somurtmayın Soluk borumdan geçen o kirli hava eşliğinde Öğreniyorum olur olmaz hallerimden korunmayı Bana bak kendimi soyutladım! [Hook] [Verse 2] Aslında bütün mesele anlaşılmamaktan Ruhumun aksettiği karmaşık taraflar Bir de tutsak etti çevredeyse ardışık yalanlar Satılmış duyguları arkadaş sananlar Hatalı tarafların yoğun olduğu dünyada Abartılı yanları hep doğru adım sananlar Yoğun bir karın ağrısıyla güne başlarken Anlamazlar dışarısı kadar içeride de savaş var Yerimde olmak istemezsin, çok eminim Ve kefilim, bu halim için oynamadım sefili Kesin bir bakış açısından bakmak gerekse Herkes kendi dünyasında, bir milletvekili İşim olmaz yalan politikalarla Sahte gülücükte olur olmaz komiklik yapanlar Uzaklaştım artık karektersizliklere Tam özgürlükle söylüyorum, hayatım savaşmak Bana bak çatıştım yalanla! [Hook]

Hayale Daldım [Hook: Kamufle](x3) Yok yere bi' hayale daldım, çıkamam içinden! Yok yere üzüldüm, düşündüm, düştüğüm durum yüzünden! [Verse 1: Kamufle] Cebimde birkaç kuruş üstüm başım dağınık Çatık kaşlarıma eşlik eder, şu bayramlık ağzım Gözlerim kan deryası, tüm fikirlerim yoğun Yutkunuyorum hiç durmadan, gırtlağımsa boğum boğum Attığım her adımda düşündüm Düşlediğim her hedef samimiydi ve dürüsttü Savaştım, gariptir ki hiçbir çıkar yol yok Nedensiz bir hal içinde benliğimden sürüldüm, üzüldüm Başarsam n'olur, ya da başarmasam n'olur? Azıcık kendin için yol katet ve salaklaşma oğlum! Gereksizce planlanmış hatalarla doldu içim Doğru ya da yanlış seçtik, hayat fazla olgun Zaman fazla yordu beni ve paramparça oldum Yamaç kanla doldu; Bu yolda kim hatalarla doğdu? Azap saçma bozgun yaratır hep, kararlarsa yolcu Ben bi' hancı değilim, mahsenimde şarap vurmaz oldu Ömrüne ömür katar, yaşanmışlık hali Derin darbe yersin yok yere; Kim savaşmış ki sanki? Elim terler, karnım ağrır, gırtlağım düğümlenir Yok yere bir hata yaptım, nedeni saçmasapan halim [Hook: Kamufle](x2) [Verse 2: Da Poet] Yürümekle bitmeyecekti yolun sonu Karanlık da olsa boyun borcu gitmek sorun algılamak bunu Elinde ufalanan zaman boyu boyunu Aşan koyu bir karanlığa, sevdalıydı suskunluğu Yok yere kaç hayalin, kıyıya vurdu? Umut etmek ummanın da topallayan bi' meczup Rüzgar estikçe savrul, ifaden hâlâ mağrur Elbet yarın bi' güneş doğar, avuçlarına mecbur Rüyalar kabuslara transfer, uzatmaları oynayan nefesler Bazen son dakika güler, bazen hep boşuna zorlar Zira kimse tatmin olmaz Deplasmanın dünya baya zorlu atmosfer Henüz yaşamadın en güzel sabahı Uyandığında bazen baharın en güzel zamanı Tamam zor, nefes al belada olsa iki elin Artı sana senden başka bir şey lazım değil; Gittim! [Hook: Kamufle](x2) [Bridge: Kamufle](x2) Başkalaşmak lazım bazen, başkalaşmak lazım! Tüm hataların nedeninin bi' kerelik olsun unutmak lazım! [Hook: Kamufle](x2)

Kimin Doğrusu [Verse 1] Paslanıyor her şey, kayboluyor herkes Serkeş bi' dünyada amacını gel seç Çelişkiler artar, yenilgiler fazla Zapla kanalları, beyin olmuş artık plazma Etkilenir can cebin saf olana iş yaz Sallantıda iyi niyet, paranoyak insan Süslenir kapital çekici ve zarif göründükçe Düşmanın paradır onun parolası isyan Doyumsuzluk oyununda oluşmuş olursun Onur şeref bozuldukça, koşulsuz sonuç doğursun Onun bir ruhu yok, düşüncesi çoğunluk ve boyunduruğu Altındasın şehvetin, bu yorumsuz sonundur Bir şeytan oyunu şikayet gereksiz Oyun bozan olamazsın sinir iraden yetersiz Sahteliği kovalarsan ziyafet çekersin Haz verir şehir binayen seversin [Hook](x2) Göz yumduğun hataların, kimin doğrusu? Yanlışların yalanların söyle, kimin doğrusu? Eğik duran boynun şimdi söyle, kimin doğrusu? Söyle kimin doğrusu? Söyle, kimin doğrusu? Kırılmış zincirler, ok yaydan çıkmış İnsanlar doyumsuz, insanlar acıkmış Kırılmış zincirler, ok yaydan çıkmış Bu Dünya yeni düzenine bak ne kadar alışmış [Verse 2] Bazı bazı egoist, bazı bazı mahrum Ve bazı bazı sakin, ansızın garip bir casus Saklı hislerimin yansıması lan bu Yüzyılını harcasan da bulamayacağın eşsiz tarz bu Kamufle spectacular tarz, etrafa bakının az Benzerini bulmak zor iş, sakının ha Ve yakının az, bu kaçınılmaz Unutmayın yeteneksiz bir zihniyetle kibir takınınmaz Kendinden kork, centilmen yok burda Her yerden şok Ser vermez kindarlar dert derse bol Saklansan inin dardır derler defol Medet bekle genç yaşında küçük düşür kendini Söylesene zevki sefa çekenlerin derdi mi Kula kulluk yapan düşünceler bugün çıkar peşindeyse Gurur nerde, söyle nerde aile değerleri? Olumsuz bu karanlıkta aydınlığa geçiş Kimin gelir kibir zehir verir sanarsın bu devir benim Neyin nesi anlatılan derin bende elin kiri Öğrenemez nefsin asla eldekiyle yetinmeyi çekilmeyin Savaş verin, iyi niyetle savaş verin Bozuk düzen frenlemez sorunlarla sevişmeyi Zararsız bir forma dönüştükçe bütün fikirlerin Kaybedersin bu durumda amaç nedir? [Hook](x2) Göz yumduğun hataların, kimin doğrusu? Yanlışların yalanların söyle, kimin doğrusu? Eğik duran boynun şimdi söyle, kimin doğrusu? Söyle kimin doğrusu? Söyle, kimin doğrusu?

Su [Intro: Moral] Bir daha görmedim gözlerini Kim bilir belki de hepte ağladılar Sen o kadar uzaktaymışsın ki benden Sana varmak isterken geçti yıllar [Hook: Moral](x2) Bu su akıp gider yolunda, durulmaz karşısında Bazen kurur bazen taşar, senin bir gözyaşınla [Verse 1: Kamufle] "Aşkı tarif et!" demek ne kadar saçma bi' şey! Yine de lekelenen bu ruhun aklanması demek bence Ya da bi' yaz yağmuru kış güneşi, özgürlük simgesi Gözlerine baktığım zaman hayatımın değişmesi Yüzünü görememek bi' intihar senaryosu Ölümü beklemek gibisin çıkmazdadır her yolum Önümü göremem eğer sen yoksan mahvolur bu yürek Kıyamet alameti gidişlerin korkularım daha yoğun Elini tutmak tarif edilmez bir duygu Duyduğum hissettiğim en yoğun halimsin be ruhum Bulduğum en değerli parçasın sen Yakınsın ama uzak gibisin neden daralıyor bu ruhum Satırlarda betimlenmen akıl kârı değil Sen karşıma çıktığın andan bu yana soyutlandı beynim Halbuki masallarda seni anlatmışlar Ama karşımdasın söyle bana rüyada mıyım değil miyim Öyleyse uyandırma sakın gerçeksen uyuma Başlangıç ve sonun temsilisin şu göğsümde vurulan Meçhul bir yolda pusulam yaptı seni kader Yok olursan yolum şaşar asla yolun sonunu bulamam Şubat'ta battaniyem Temmuz'umda güneşimsin Hastalığıma şifa, sağlığımda neşemsin Öldüğümde toprak ol bana be güzel kadın Cehennemde senin için yanarım sen bi' ömre bedelsin [Hook: Moral](x2) Bu su akıp gider yolunda, durulmaz karşısında Bazen kurur bazen taşar, senin bir gözyaşınla

Yalnız Kaldım [Intro: Kamufle] Yağmur yağsın, içimdeki o alev sönsün Yağmur yağsın, dün gibi koksun sokaklar Yağmur yağsın, temizlensin yürekler paklansın Hiç yoktan bir sorun varsa eğer tebessümle kucaklaşsın [Hook: Aslı Güngör] Yalnız kaldım, yalnız kaldım, bu dünyada Kırıldım bir yanım eksik bir yanım fazla fazla Yalnız kaldım, sensiz kaldım, bu dünyada Ne gecem belli, ne günüm belli [Verse 1: Kamufle] Bayat bir komedi filmi gibi hayatım Ne yancıyım, ne zarar gören, ne de bir umutsuz vaka Büyük bir boşluk benle şakalaşırken Gece üç sularının sakinliği gibi yalan dünya Kararsız halimin tek sorumlusu kendimim Ben iyi niyetin sürüklediği bir mağaradayım sanki İçerisinde geçmişimle alakalı nesnelerle Başbaşayken tedirginim yüz ifadem sabit Bezgin halim etrafım daralmakta Kalbim umarsızca tekliyor bugün Baya gerildim, olmayan bir hal nefes almak çok zor Yine de yola devam, fedakar bir hal takınıp sevindim Çelimsiz vücuduma fazla yük biniyor Fazla zarar, fazla entrika, fazla olumsuzluk Sanma hayat denen denizin dibinde ölüp giderim Başka hayallerin eşiğinde saçma yorulmuşluk [Hook: Aslı Güngör] [Verse 2: Kamufle] Herkes şu fani dünyanın gölgesine sığınmış haldeyken Söyle bana kimde vicdan kalır? Varlığım yokluğum kimin umrunda olur ki? Ya da varlığında yaptıklarım kime miras kalır? Bilmiyorum, bilmek de istemem aslında! Hissiyatım karanlığın körelen hırsında Sırtımı sıvazlar tanınmayan eller Sözde moral verir gerek yok gidin başımdan Bir yanda kaybolup gitmek var buralardan Bir yanda şu şehrin inadına tuzla buz olmak var Kimseler benden ne ses ne seda duysun Sahte gülümsemem kalsın burda bense uzaklarda Kendin için söyle muazzam bir şarkı şimdi Kendin için söyle akla gelsin hatalarının ilki Her kim için kin besliyorsan eğer unut gitsin Sade kendin için bir ışık yak kalbe kadar insin [Hook: Aslı Güngör]

İmdat [Intro: Softa] Bilmezdik bizi neler beklerdi, çözemedik bu dünya kiminin Hepimiz yalnız kaldık ama görmedim ben böylesini Yarınlarımız vardı ama ancak bulduk sillesini Peşin karşımızda şimdi, açın hesap defterinizi Verilecek kararlar engeller geleceğimi *** [Hook: Kamufle & Softa] İmdat (İmdat!), gelecek elden gidiyor! İmdat (İmdat!), sevece'n günler bitiyor! İmdat (İmdat!), gelecek elden gidiyor! İmdat (İmdat!), kara bulut hep yaklaşıyor! *** [Verse 1: Kamufle] Eksik beyinlerde tasdik yetersiz Ya rezil olursun, ya da takdim edersin Soğuk terler akıtırken yaşamında neden hâlâ Korkak olup godomanlığı taklit edersin? *** Bi' yanda silahlar, bi' yanda isyancılar Diğer taraftaysa kıtlık yüzünden ölen insanlar Hayat tacirlerine dur diyen yok hiç yerkürede Terörü destekleyen tanınan simalar *** Tecavüzcü eğitmenler, emek hırsızları Sahte gülücükler, mahvedilen doğal ortamların Yaşam kaynaklarım, umutlarım, geleceğim, toplumum Yetmiyor mu söyleyin be bizden çaldıkları? *** Bilirsiniz bu durumlar saymakla bitmez Kaymak tabaka sınır zorlar, ahlak ne bilmez Maksat gelişmek değil, maksat delirtmek! Koyun çobanları gütmedikçe, şartlar değişmez *** Saklandığın deliğin adı adaletse hata ettin! Harab olur yaşamın tek celsede yok yarın Yataklık yapanlara, yaratık gözüyle bakmadıkça İnan senin için kötü yarın vardır *** İstersen intihar et, ne faydası var ki? İstersen inat et ve hayat acımaz ki İstersen biat et tüm fikirlerin aksi Sizlerden ricam biraz hoşgörüdür haydi *** [Hook: Kamufle & Softa](x2) İmdat (İmdat!), gelecek elden gidiyor! İmdat (İmdat!), sevece'n günler bitiyor! İmdat (İmdat!), gelecek elden gidiyor! İmdat (İmdat!), kara bulut hep yaklaşıyor!