Kamuran Akkor

Sen benim ruhumu anlayamadın Sevmeyi bilmedin seni terk ettim Sen benim ruhumu anlayamadın Sevmeyi bilmedin seni terk ettim Sen başka dünyada başka şarkısın Şimdi sen ağla arabesk arabesk Arabesk sevgilim Arabesk arabesk Arabesk sevgilim *** Bir aşka bir aşık yetmez diyordun Bir sevda bir ömür sürmez diyordun Bir aşka bir aşık yetmez diyordun Bir sevda bir ömür sürmez diyordun Benimle var oldun sonra yok oldun Şaçını hiç yolma arabesk arabesk Arabesk sevgilim Arabesk arabesk Arabesk sevgilim *** Yolların tozu var taşı kumu var Her yolun sonunda sana acı var Yolların tozu var taşı kumu var Her yolun sonunda sana acı var Tutuyor baksana ettiğim ahlar Yollarıma çıkma arabesk arabesk Arabesk sevgilim Arabesk arabesk Arabesk sevgilim *** Bir aşka bir aşık yetmez diyordun Bir sevda bir ömür sürmez diyordun Bir aşka bir aşık yetmez diyordun Bir sevda bir ömür sürmez diyordun Benimle varoldun sonra yok oldun Saçını hiç yolma arabesk arabesk Arabesk sevgilim Arabesk arabesk Arabesk sevgilim Arabesk arabesk Arabesk sevgilim

Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın *** Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin ahh ahh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin ahh ahh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Güzel diye sana denir Senin kahrın çekilir Güzel diye sana denir Senin kahrın çekilir Candan bile geçilir Seni sevmeyen ölsün, ahh Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin aahhh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün