Aşk Eski Bir Yalan Şarkı Sözleri
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Kamuran Akkor
Aşk Eski Bir Yalan
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Aşk eski bir yalan
Ademle Havvadan kalan
Aşk eski bir yalan
Hayatıma dolan
Bir ses bir bakış bazen
O kalbime akan
Bir çiçek hatırlanan
Yılların ardından
***
Ve kadın yaratıldı
Bütün erkekler ona kandı
Hep gururunun ardından baktı
Yine de gönüllerde yaşadı
Göçmen kuşlarını kıskandı
Diyar diyar dolaştı
Yine de unutulmadı, unutulmadı