Kamuran Akkor

Nereden bu sevda geldi başıma Anılarım sarhoş ben sarhoş oldum Hasretin karıştı gözyaşlarıma Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum Hasretin karıştı gözyaşlarıma Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum *** Kimse üzülerek bakmasın bana Acı geçmişimi sormasın bana Kimse üzülerek bakmasın bana Acı geçmişimi sormasın bana Bir tek kadeh bile içmeden daha Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum *** Baktım maziye ne mutluymuşum Gelecekten nasıl umutluymuşum Şaştım sanki niye aşık olmuşum Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum Şaştım sanki niye aşık olmuşum Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum *** Kimse üzülerek bakmasın bana Acı geçmişimi sormasın bana Kimse üzülerek bakmasın bana Acı geçmişimi sormasın bana Bir tek kadeh bile içmeden daha Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum