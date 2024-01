Kamuran Akkor

Yazık bomboş geldi geçti en güzel yıllar Sararken kırıldı aşka doymayan kollar Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar Garip gibi köşelerde hep ayrı ayrı Anadan ayrı ayrı babadan ayrı *** Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of Hepsinden acı Sıladan ayrı ayrı yuvadan ayrı ayrı yuvadan ayrı Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of Hepsinden acı *** Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar Garip gibi köşelerde hep ayrı ayrı Anadan ayrı babadan ayrı birde yardan ayrı kaldım Hepsinden acı Çeken bilir şu gurbetin acılarını Uykusuz geçen gecenin sancılarını Kim özlemez ana baba bacılarını Kim özlemez ana baba bacılarını Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinde acı Anadan ayrı ayrı babadan ayrı *** Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of Hepsinden acı Anadan ayrı ayrı babadan ayrı Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of Hepsinden acı