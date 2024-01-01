Kamuran Akkor

Bir Ateşe Attın Beni Diyorlar ki sen delisin, hiç bu kadar sevilirmi Değmeyecek biri için, gurur yere serilirmi Değmeyecek biri için, gurur yere serilirmi *** Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni *** Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünürmü Bilseydim hiç severmiydim aşkın sonu bilinir mi *** Umudumdun, dileğimdin, sen benim göz bebeğimdin Seni kimler değiştirdi, yüreğinden attın beni Seni kimler değiştirdi, yüreğinden attın beni *** Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni *** Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünürmü Bilseydim hiç severmiydim aşkın sonu bilinir mi

Kabahat Kalbim zavallı bir kar tanesi Çıkmaz sokaklara düşüp eriyorum Issız gecemde yağmurun sesi Zamansız ağladım biliyorum *** Yüreğim içindeki bu yalnızlığı söküp atsa Hiç korkmadan karanlığa bir mum yaksa Yarattığın masal diyarlara gideceğim *** Yüreğim içindeki bu yalnızlığı söküp atsa Hiç korkmadan karanlığa bir mum yaksa Hayatıma bütün girenleri sileceğim *** Kimse sana beni zorla sev de aşık ol demiyor Allah'tan yüreğim çok temiz ah kurşun işlemiyor Yoksa ne nazara gelmiştim çoktan göze gelmiştim Senden daha deli kalbim varda düşman çatlatıyor *** Kimse sana beni zorla sev de aşık ol demiyor Allah'tan yüreğim çok temiz ah kurşun işlemiyor Yoksa ne nazara gelmiştim çoktan göze gelmiştim Senden daha deli kalbim varda düşman çatlatıyor *** Seni öpmesi bile kabahat senin olması bile kabahat Sana aşık olana inat hepsi birbirinden boş *** Seni öpmesi bile kabahat senin olması bile kabahat Sana aşık olana inat hepsi birbirinden boş ah