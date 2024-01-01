Okyanus Şarkı Sözleri
Kamuran Akkor Okyanus şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kamuran Akkor Okyanus şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Okyanus sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Diyorlar ki sen delisin, hiç bu kadar sevilirmi
Değmeyecek biri için, gurur yere serilirmi
Değmeyecek biri için, gurur yere serilirmi
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Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni
Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni
Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni
Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni
***
Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünürmü
Bilseydim hiç severmiydim aşkın sonu bilinir mi
***
Umudumdun, dileğimdin, sen benim göz bebeğimdin
Seni kimler değiştirdi, yüreğinden attın beni
Seni kimler değiştirdi, yüreğinden attın beni
***
Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni
Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni
Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni
Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni
***
Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünürmü
Bilseydim hiç severmiydim aşkın sonu bilinir mi
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Kalbim zavallı bir kar tanesi
Çıkmaz sokaklara düşüp eriyorum
Issız gecemde yağmurun sesi
Zamansız ağladım biliyorum
***
Yüreğim içindeki bu yalnızlığı söküp atsa
Hiç korkmadan karanlığa bir mum yaksa
Yarattığın masal diyarlara gideceğim
***
Yüreğim içindeki bu yalnızlığı söküp atsa
Hiç korkmadan karanlığa bir mum yaksa
Hayatıma bütün girenleri sileceğim
***
Kimse sana beni zorla sev de aşık ol demiyor
Allah'tan yüreğim çok temiz ah kurşun işlemiyor
Yoksa ne nazara gelmiştim çoktan göze gelmiştim
Senden daha deli kalbim varda düşman çatlatıyor
***
Kimse sana beni zorla sev de aşık ol demiyor
Allah'tan yüreğim çok temiz ah kurşun işlemiyor
Yoksa ne nazara gelmiştim çoktan göze gelmiştim
Senden daha deli kalbim varda düşman çatlatıyor
***
Seni öpmesi bile kabahat senin olması bile kabahat
Sana aşık olana inat hepsi birbirinden boş
***
Seni öpmesi bile kabahat senin olması bile kabahat
Sana aşık olana inat hepsi birbirinden boş ah
-
Bir sabah yağmurla ıslandığın gün
Yüzüme bakmaya utanacaksın
Bende bıraktığın hatıraları
Ömrünce ah çekip ağlayacaksın
***
Kimseler görmeden güzelliğini
Benimle mahşerde yaşlanacaksın
İçimde son kalan mutsuzluğun
Bana katlanmaya alışacaksın
***
Sanma ki dünyama güneş doğacak
Sen yoksan bir daha gün doğmayacak
Sanma ki dünyama güneş doğacak
Sen yoksan bir daha gün doğmayacak
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
***
Bir sabah yağmurla ıslandığın gün
Yüzüme bakmaya utanacaksın
Bende bıraktığın hatıraları
Ömrünce ah çekip ağlayacaksın
***
Sanma ki dünyama güneş doğacak
Sen yoksan bir daha gün doğmayacak
Sanma ki dünyama güneş doğacak
Sen yoksan bir daha gün doğmayacak
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
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