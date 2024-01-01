Diyemedim Şarkı Sözleri
Kamuran Akkor Diyemedim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kamuran Akkor Diyemedim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Diyemedim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Mutlu yaşantımdan eser kalmadı
Onu da giderken aldın götürdün
Onu da giderken aldın götürdün
***
Şimdi o günlere yanar, ağlarım
Çürüttün ömrümü, çöle döndürdün
Çürüttün ömrümü, çöle döndürdün
***
Biri ağlarken biri güler mi?
Sevilirken insan çekip gider mi?
Biri ağlarken biri güler mi?
Sevilirken insan çekip gider mi?
***
Ben de bilmiyorum sana değer mi
Şu seven kalbimi taşa döndürdün
Ben de bilmiyorum sana değer mi
Şu seven kalbimi taşa döndürdün
***
Çaresiz maziye yansam ne çıkar?
Sonsuz hülyalara dalsam ne çıkar?
Sonsuz hülyalara dalsam ne çıkar?
Seni başkasıyla görsem ne çıkar?
***
Bendeki ateşi çoktan söndürdün
Bendeki ateşi çoktan söndürdün
Biri ağlarken biri güler mi?
***
Sevilirken insan çekip gider mi?
Biri ağlarken biri güler mi?
Sevilirken insan çekip gider mi?
***
Ben de bilmiyorum sana değer mi
Şu seven kalbimi taşa döndürdün
Ben de bilmiyorum sana değer mi
Şu seven kalbimi taşa döndürdün
-
Önce tuttun elimden
Sonra neden bıraktın?
Yıllanmış şarap gibi
Yaktın, içimi yaktın
Yıllanmış şarap gibi, ah
Yaktın, içimi yaktın
***
Ecel kapımı çalsa
Yine kalbimde sensin
Hem aşkımsın, sevgilim, ah
Hem bitmeyen çilemsin
Hem aşkımsın, sevgilim
Hem bitmeyen çilemsin
***
Öyle günler yaşadım
Hem el öptüm hem etek
Dudağım yanar diye
Su içtim üfleyerek
Dudağım yanar diye
Su içtim üfleyerek
***
Ecel kapımı çalsa
Yine kalbimde sensin
Hem aşkımsın, sevgilim, of
Hem bitmeyen çilemsin
Hem aşkımsın, sevgilim, ah
Hem bitmeyen çilemsin
***
Hem aşkımsın, sevgilim
Hem bitmeyen çilemsin
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Kimbilir bu gidişin dönüşü olacak mı
Kimbilir bu gidişin dönüşü olacak mı
Ah nasıl yollarına bakacağım kimbilir
Ah nasıl yollarına bakacağım kimbilir
***
Ufkumda bakan güneş bu sabah doğacak mı
Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir
Ufkumda bakan güneş bu sabah doğacak mı
Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir
***
Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir
Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir
***
Beklemeye tahammül gösterecek bu gönlüm
Beklemeye tahammül göstericek bu gönlüm
Ne malum uzun mudur sensiz gececek ömrüm
Ne malum uzun mudur sensiz gececek ömrüm
***
Belki de baş ucumda arzu ettigim ölüm
Hangi yakın zamanda öleceğim kim bilir
Belki de baş ucumda arzu ettigim ölüm
Hangi yakın zamanda öleceğim kim bilir
***
Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir
Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir
Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir
Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir
-
Durdurun dünyayı başım dönüyor
Felek hâlimize gülecek gibi
Sökün şu kalbimi alın yerinden
Gönül sevgiliden
Gönül sevgiliden çekecek gibi
***
Bir yanım cehennem, bir yanım cennet
Bir yanda yokluklar, bir yanım hasret
Yaralı gönlümde koptu kıyamet
Durdurun dünyayı başım dönüyor
Durdurun dünyayı başım dönüyor, ah
***
Dikenli yollarda yaya kalanlar
Sevginin sonunda aldatılanlar, hep ağlayanlar
Elleri koynunda dertli analar
Durdurun dünyayı başım dönüyor, başım dönüyor
***
Ağlamasın artık gözler kurusun
Bulanmasın akan sular durulsun, aman aman
Kısacık ömrümde gülemiyorsam
Durdurun dünyayı başım dönüyor
Durdurun dünyayı başım dönüyor, ah
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Ne kadar yaşasan doymazsın dünyaya
Düşün taşın bir kere hayat benzer rüyaya
Umduklarım olmuyor dalma derin hülyaya
Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak
***
Ne kadar yaşasan doymazsın dünyaya
Düşün taşın bir kere hayat benzer rüyaya
Umduklarım olmuyor dalma derin hülyaya
Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak
***
Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum
Hakikatler gizlenmez gerçeği söylüyorum
Son günlerimde yine hayatı seviyorum
Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak
***
Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum
Hakikatler gizlenmez gerçeği söylüyorum
Son günlerimde yine hayatı seviyorum
Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak
***
Bazen hayatın yükü ağırdır çekeceksin
Bu benim son nasibim kaderim diyeceksin
Yarın nasıl geçecek nereden bileceksin
Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak
***
Bazen hayatın yükü ağırdır çekeceksin
Bu benim son nasibim kaderim diyeceksin
Yarın nasıl geçecek nereden bileceksin
Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak
***
Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum
Hakikatler gizlenmez gerçeği söylüyorum
Son günlerimde yine hayatı seviyorum
Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak
***
Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum
Hakikatler gizlenmez gerçeği söylüyorum
Son günlerimde yine hayatı seviyorum
Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak
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Gönlümdeki bu yara
Neden hâlâ geçmedi
Gönlümdeki bu yara
Neden hâlâ geçmedi
Neden bilmem Allahım
Izdırabım dinmedi
Neden bilmem Allah'ım
Izdırabım dinmedi
Yalvarırım Tanrım
Duamı sen kabul et
Yalvarırım Tanrım
Duamı sen kabul et
Birgün olsun beni de
Herkes gibi mesud et
Birgün olsun beni de
Herkes gibi mesud et
Kalbimdeki bu yara
Neden şifa bulmuyor
Kalbimdeki bu yara
Neden şifa bulmuyor
Neden bilmem Allah'ım
Benim çilem dolmuyor
Neden bilmem Allah'ım
Benim çilem dolmuyor
Yalvarırım Tanrım
Duamı sen kabul et
Yalvarırım Tanrım
Duamı sen kabul et
Birgün olsun beni de
Herkes gibi mesud et
Birgün olsun beni de
Herkes gibi mesud et
Yalvarmaktan bıkmam
Sevmekten hiç korkmam
Derdim pek çok benim
Kurtar beni Allahım
Yalvarmaktan bıkmam
Sevmekten hiç korkmam
Derdim pek çok benim
Kurtar beni Allahım
Yalvarmaktan bıkmam
Sevmekten hiç korkmam
Derdim pek çok benim
Kurtar beni Allahım
Yalvarmaktan bıkmam
Sevmekten hiç korkmam
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