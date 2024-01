Aynı bedende can gibiyiz Cana can veren kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamayız *** Aynı bedende can gibiyiz Cana can veren kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamayız *** Eller ayırsa bile Yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile Biz ayrılamayız *** Eller ayırsa bile Yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile Biz ayrılamayız *** Biz iki çılgın sevgiliyiz Delicesine sevdalıyız Öyle büyük ki bu sevgimiz Biz ayrılamayız *** Biz iki çılgın sevgiliyiz Delicesine sevdalıyız Öyle büyük ki bu sevgimiz Biz ayrılamayız *** Eller ayırsa bile Yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile Biz ayrılamayız *** Eller ayırsa bile Yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile Biz ayrılamayız *** Biz ayrılamayız Biz ayrılamayız