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7/24 Dinle Boşver Üzülme

Boşver Üzülme Şarkı Sözleri

Kamuran Akkor Boşver Üzülme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kamuran Akkor Boşver Üzülme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Boşver Üzülme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kamuran Akkor

Kamuran Akkor

Boşver Üzülme

  • Boşver Üzülme

  • Yorgun

  • Ne Fayda

  • Çare Sende Allahım

  • Üç Gün Ağlarsın

  • İftara

  • Aşkımın Günahı

  • Yaranamadım

  • Kararını Ver

  • Bu Şehri Terk Edeceğim

  • Gururum Ağlıyor

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