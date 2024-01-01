Boşver Üzülme Şarkı Sözleri
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Kamuran Akkor
Boşver Üzülme
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Sil göz yaşlarını, unut geçeni
Boş yere ağlayıp üzme kendini
Sil göz yaşlarını, unut geçeni
Boş yere ağlayıp üzme kendini
***
Kim bulmuş ki dostum gerçek seveni?
Görmedim ki aşktan bir gün güleni
***
Boş ver üzülme terk etti diye
Bir aşk yüzünden bu dertler niye?
Bir gün olur sen de seversin yine
***
Boş ver üzülme terk etti diye
Bir aşk yüzünden bu dertler niye?
Bir gün olur sen de seversin yine
***
Sevenlerin kaderi zaten ayrılmak
Her aşk sonrasında içip kahrolmak
Sevenlerin kaderi zaten ayrılmak
Her aşk sonrasında içip kahrolmak
***
Yapacağın tek şey onu unutmak
Şu kısa dünyada mutlu yaşamak
***
Boş ver üzülme terk etti diye
Bir aşk yüzünden bu dertler niye?
Bir gün olur sen de seversin yine
***
Boş ver üzülme terk etti diye
Bir aşk yüzünden bu dertler niye?
Bir gün olur sen de seversin yine
***
Boş ver üzülme terk etti diye
Bir aşk yüzünden bu dertler niye?
Bir gün olur...
-
Düşe kalka çıktım ben bu yokuşa
Yalvardım benimle gelen olmadı
Kaç kere yıkılıp düştüm yerlere
Yalvardım elimden tutan olmadı
Kaç kere yıkılıp düştüm yerlere
Yalvardım elimden tutan olmadı
***
Söylenecek gibi değil dostlarım
Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun
Neler çektim neler neler dostlarım
Bu yüzden mutsuzum bu yüzden yorgun
***
Söylenecek gibi değil dostlarım
Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun
Neler çektim neler neler dostlarım
Bu yüzden mutsuzum bu yüzden yorgun
***
yorgunum
(Yorgun) yorgunum (yorgun yorgun)
(Yorgun) yorgunum (yorgun) yorgunum
(Yorgun yorgunum yorgun yorgun)
***
Yeter artık diye diye inledim
Haykırdım sesimi duyan olmadı
Yıllarca acıyla dertle savaştım
Halin nedir diye soran olmadı
Yıllarca acıyla dertle savaştım
Halin nedir diye babam soran olmadı
***
Söylenecek gibi değil dostlarım
Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun
Neler çektim neler neler dostlarım
Bu yüzden mutsuzum bu yüzden yorgun
***
Söylenecek gibi değil dostlarım
Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun
Neler çektim neler neler dostlarım
Bu yüzden mutsuzum ya Rabbim, bu yüzden yorgun
***
yorgunum
(Yorgun) yorgunum (yorgun yorgun)
(Yorgun) yorgunum (yorgun) yorgunum
(Yorgun yorgunum yorgun yorgun)
(Yorgun yorgunum yorgun)
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-
Allah'ım ben sana yalvarıyorum
Kısmetim bağlanmış çözemiyorum
Allah'ım ben sana yalvarıyorum
Kısmetim bağlanmış çözemiyorum
***
Kimsesiz kalmışım senin dünyanda
Derdime bir çare bulamıyorum
Derdime bir çare bulamıyorum
***
Kimsesiz kalmışım senin dünyanda
Derdime bir çare bulamıyorum
Derdime bir çare bulamıyorum
***
Yıllardır derdime çare aradım
Kimsenin elinden derman bulmadım
Yıllardır derdime çare aradım
Kimsenin elinden derman bulmadım
***
Ah, en son ümidimi sana bağladım
Bütün ümidimi sana bağladım
Çare kulda değil sende Allah'ım
Çare kulda değil sende Allah'ım
***
Bir tek ümidimi sana bağladım
Çare kulda değil sende Allah'ım
Çare kulda değil sende Allah'ım
***
Çok sevdiğim halde hiç sevilmedim
Yanımda arkadaş, dost göremedim
Çok sevdiğim halde hiç sevilmedim
Yanımda arkadaş, dost göremedim
***
Mutluluk benim de hakkım değil mi?
Her zaman ağladım hiç gülemedim
Her zaman ağladım hiç gülemedim
***
Mutluluk benim de hakkım değil mi?
Her zaman ağladım hiç gülemedim
Her zaman ağladım hiç gülemedim
***
Yıllardır derdime çare aradım
Kimsenin elinden derman bulmadım
Yıllardır derdime çare aradım
Kimsenin elinden derman bulmadım
***
Ah, en son ümidimi sana bağladım
Bütün ümidimi sana bağladım
Çare kulda değil sende Allah'ım
Çare kulda değil sende Allah'ım
***
Bir tek ümidimi sana bağladım
Çare kulda değil sende Allah'ım
Çare kulda değil sende Allah'ım
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Kandırma boş yere kendi kendini
Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın
Al götür kalbimden yalan sevgini
Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın
Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın
Gözünde herkesle bir gibiyim ben
Gönülden, yürekten sevmiyorsun sen
Aşkının uğruna bir gün ölürsem
Aşkının uğruna bir gün ölürsem
Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın
Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın
Gönlüne yabancı sevdalar girer
Yeniden yakacak bir kalp ararsın
Sustur dilindeki yalanı artık
Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın
Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın
Gözünde her kesle bir gibiyim ben
Gönülden, yürekten sevmiyorsun sen
Aşkının uğruna bir gün ölürsem
Aşkının uğruna bir gün ölürsem
Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın
Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın
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