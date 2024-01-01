Kamuran Akkor

Boşver Üzülme Sil göz yaşlarını, unut geçeni Boş yere ağlayıp üzme kendini Sil göz yaşlarını, unut geçeni Boş yere ağlayıp üzme kendini *** Kim bulmuş ki dostum gerçek seveni? Görmedim ki aşktan bir gün güleni *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Sevenlerin kaderi zaten ayrılmak Her aşk sonrasında içip kahrolmak Sevenlerin kaderi zaten ayrılmak Her aşk sonrasında içip kahrolmak *** Yapacağın tek şey onu unutmak Şu kısa dünyada mutlu yaşamak *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur...

Yorgun Düşe kalka çıktım ben bu yokuşa Yalvardım benimle gelen olmadı Kaç kere yıkılıp düştüm yerlere Yalvardım elimden tutan olmadı Kaç kere yıkılıp düştüm yerlere Yalvardım elimden tutan olmadı *** Söylenecek gibi değil dostlarım Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun Neler çektim neler neler dostlarım Bu yüzden mutsuzum bu yüzden yorgun *** Söylenecek gibi değil dostlarım Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun Neler çektim neler neler dostlarım Bu yüzden mutsuzum bu yüzden yorgun *** yorgunum (Yorgun) yorgunum (yorgun yorgun) (Yorgun) yorgunum (yorgun) yorgunum (Yorgun yorgunum yorgun yorgun) *** Yeter artık diye diye inledim Haykırdım sesimi duyan olmadı Yıllarca acıyla dertle savaştım Halin nedir diye soran olmadı Yıllarca acıyla dertle savaştım Halin nedir diye babam soran olmadı *** Söylenecek gibi değil dostlarım Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun Neler çektim neler neler dostlarım Bu yüzden mutsuzum bu yüzden yorgun *** Söylenecek gibi değil dostlarım Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun Neler çektim neler neler dostlarım Bu yüzden mutsuzum ya Rabbim, bu yüzden yorgun *** yorgunum (Yorgun) yorgunum (yorgun yorgun) (Yorgun) yorgunum (yorgun) yorgunum (Yorgun yorgunum yorgun yorgun) (Yorgun yorgunum yorgun)

Çare Sende Allahım Allah'ım ben sana yalvarıyorum Kısmetim bağlanmış çözemiyorum Allah'ım ben sana yalvarıyorum Kısmetim bağlanmış çözemiyorum *** Kimsesiz kalmışım senin dünyanda Derdime bir çare bulamıyorum Derdime bir çare bulamıyorum *** Kimsesiz kalmışım senin dünyanda Derdime bir çare bulamıyorum Derdime bir çare bulamıyorum *** Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım *** Ah, en son ümidimi sana bağladım Bütün ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım *** Bir tek ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım *** Çok sevdiğim halde hiç sevilmedim Yanımda arkadaş, dost göremedim Çok sevdiğim halde hiç sevilmedim Yanımda arkadaş, dost göremedim *** Mutluluk benim de hakkım değil mi? Her zaman ağladım hiç gülemedim Her zaman ağladım hiç gülemedim *** Mutluluk benim de hakkım değil mi? Her zaman ağladım hiç gülemedim Her zaman ağladım hiç gülemedim *** Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım *** Ah, en son ümidimi sana bağladım Bütün ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım *** Bir tek ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım