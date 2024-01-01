Kamuran Akkor

Çekinmeden Gel Bir arzun, isteğin olursa benden Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel Mazideki günleri tekrâr ararsan Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel Ben seninle dostum, düşman değilim Bana da oyun etti kötü kaderim Bu dünya zaten hep zalimlerin Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel Seni üzgün görmek beni kahreder Bana dertlerini anlatman yeter Sana olan aşkım mahşerde biter Eceli düşünme, çekinmeden gel Ben seninle dostum, düşman değilim Bana da oyun etti kötü kaderim Bu dünya zaten hep zalimlerin Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel Bu dünya zaten hep zalimlerin Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel Bu dünya zaten hep zalimlerin Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel

Körebe Artık yeter vazgeç sen oyundan Çocuk değiliz ayrıldık okuldan Sen benle körebe oynama *** Çöz gözünü bak ben karşındayım Sen de seviyorsun farkındayım Sen benle körebe oynama *** Yıllar var ki ben oyunu unuttum Sense evlenip ayrı bir yol tuttun Madem ki tekrar sen döndün bana Neden gözün görmüyor Ayrı ayrı olmuyor Artık yeter oynama körebe *** Hayat bir sahne bizler artist ortada Her seven oynar bu piyesi dünyada Madem ki döndün kalbin beni anlasın Aç perdeyi de yeni bir oyun başlasın *** Kalbim "hoş geldin" diyor bak sana Ne bekliyorsun haydi kaçsana Sen benle körebe oynama *** Çıkar şu mendili güzel gözünden Her şey siyah oldu senin yüzünden Sen benle körebe oynama *** Hayat bir sahne bizler artist ortada Her seven oynar bu piyesi dünyada Madem ki döndün kalbin beni anlasın Aç perdeyi de yeni bir oyun başlasın *** Artık yeter vazgeç sen oyundan Çocuk değiliz ayrıldık okuldan Sen benle körebe oynama *** Çöz gözünü bak ben karşındayım Sen de seviyorsun farkındayım Sen benle körebe oynama *** Yıllar var ki ben oyunu unuttum Sense evlenip ayrı bir yol tuttun Madem ki tekrar sen döndün bana Neden gözün görmüyor Ayrı ayrı olmuyor Artık yeter oynama körebe