Kamuran Akkor

Artık yeter vazgeç sen oyundan Çocuk değiliz ayrıldık okuldan Sen benle körebe oynama *** Çöz gözünü bak ben karşındayım Sen de seviyorsun farkındayım Sen benle körebe oynama *** Yıllar var ki ben oyunu unuttum Sense evlenip ayrı bir yol tuttun Madem ki tekrar sen döndün bana Neden gözün görmüyor Ayrı ayrı olmuyor Artık yeter oynama körebe *** Hayat bir sahne bizler artist ortada Her seven oynar bu piyesi dünyada Madem ki döndün kalbin beni anlasın Aç perdeyi de yeni bir oyun başlasın *** Kalbim "hoş geldin" diyor bak sana Ne bekliyorsun haydi kaçsana Sen benle körebe oynama *** Çıkar şu mendili güzel gözünden Her şey siyah oldu senin yüzünden Sen benle körebe oynama *** Hayat bir sahne bizler artist ortada Her seven oynar bu piyesi dünyada Madem ki döndün kalbin beni anlasın Aç perdeyi de yeni bir oyun başlasın *** Artık yeter vazgeç sen oyundan Çocuk değiliz ayrıldık okuldan Sen benle körebe oynama *** Çöz gözünü bak ben karşındayım Sen de seviyorsun farkındayım Sen benle körebe oynama *** Yıllar var ki ben oyunu unuttum Sense evlenip ayrı bir yol tuttun Madem ki tekrar sen döndün bana Neden gözün görmüyor Ayrı ayrı olmuyor Artık yeter oynama körebe