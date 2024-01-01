Kamuran Akkor

Yüzümde tebessüm arama dostum Mazideki büyük sevgidendi o Ağlıyorum diye hor görme beni Mutluluk mu kaldı eskidendi o ***** Yüzümde tebessüm arama dostum Mazideki büyük sevgidendi o Ağlıyorum diye hor görme beni Mutluluk mu kaldı eskidendi o *** Dostlar oldu birer yabancı gibi Hasret çöküverdi bir sancı gibi Yollarda dolaştım kimsesiz gibi Bir daha sevmek yok eskidendi o *** Bir daha sevmek yok eskidendi o Sevdanın yerini dertler doldurdu Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu Herkes bu mecnuna vurup öldürdü Yaşıyor sanmayın eskidendi o *** Sevdanın yerini dertler doldurdu Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu Herkes bu mecnuna vurup öldürdü Yaşıyor sanmayın eskidendi o *** Dostlar oldu birer yabancı gibi Hasret çöküverdi bir sancı gibi Yollarda dolaştım kimsesiz gibi Bir daha sevmek yok eskidendi o Bir daha sevmek yok eskidendi o