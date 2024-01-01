Düştüm Ben Yollara Şarkı Sözleri
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Kamuran Akkor
Düştüm Ben Yollara
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Yüzümde tebessüm arama dostum
Mazideki büyük sevgidendi o
Ağlıyorum diye hor görme beni
Mutluluk mu kaldı eskidendi o
*****
Yüzümde tebessüm arama dostum
Mazideki büyük sevgidendi o
Ağlıyorum diye hor görme beni
Mutluluk mu kaldı eskidendi o
***
Dostlar oldu birer yabancı gibi
Hasret çöküverdi bir sancı gibi
Yollarda dolaştım kimsesiz gibi
Bir daha sevmek yok eskidendi o
***
Bir daha sevmek yok eskidendi o
Sevdanın yerini dertler doldurdu
Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu
Herkes bu mecnuna vurup öldürdü
Yaşıyor sanmayın eskidendi o
***
Sevdanın yerini dertler doldurdu
Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu
Herkes bu mecnuna vurup öldürdü
Yaşıyor sanmayın eskidendi o
***
Dostlar oldu birer yabancı gibi
Hasret çöküverdi bir sancı gibi
Yollarda dolaştım kimsesiz gibi
Bir daha sevmek yok eskidendi o
Bir daha sevmek yok eskidendi o
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Gidiyorum uzaklara
Dönüşüm yok yok sana
Bana sen sen aldırma
Yeter ki sen darılma
***
Gönlün ferah olsun
Yolun açık olsun
***
Düştüm ben yollara yollara
Küstüm ben onlara onlara
Sordum ben kaç defa tam bin defa
Dediler tek başına bir başına
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Kendimle yüzleştim
***
Kimleri sevdik kimleri sildik
Kimlerin peşine düştük genç ömrümüzde
***
Yüz göz olduk yâr seninle
Sözümüzü esirgemez olduk
***
Gençliğimi geri verseler
Bu kez en çok kendimi severim
Veririm o yâri de
Kime sevdirirse sevdirsin
Kimi öldürürse öldürsün
Kimi güldürürse güldürsün
Umurumda değil kaşı gözü gül yüzü
Yıllarım gitti yıllarım gitti
***
Bir düşün niye geldik bugüne diye
Kimlerin sözüne gittik genç ömrümüzde
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