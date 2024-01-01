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7/24 Dinle Yüzde Yüz

Yüzde Yüz Şarkı Sözleri

Kamuran Akkor Yüzde Yüz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kamuran Akkor Yüzde Yüz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüzde Yüz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kamuran Akkor

Kamuran Akkor

Yüzde Yüz

  • Gerek Varmı

  • Küsmem

  • Yıkılmazdım Ben

  • Yabancı

  • Gülüm

  • Yüzde Yüz Aşk

  • Biricik Aşkım

  • Benimle Oyun Oynama

  • Gurbet Kuşu

  • Seni Aşksız Bırakmam

  • Senin Hayalin

  • Git

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