Kamuran Akkor

Gerek Varmı İçimdeki aşk özlemi Sarmış bütün benliğimi Seni ne çok sevdiğimi Söylememe gerek var mı Seni ne çok sevdiğimi Söylememe gerek var mı *** Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr Seni ben gibi seven var mı yâr Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr Seni ben gibi seven var mı yâr *** Tatlı kaymak bal gibiyiz Mor menekşe gül gibiyiz Coşkun akan sel gibiyiz Söylememe gerek var mı Coşkun akan sel gibiyiz Söylememe gerek var mı *** Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr Seni ben gibi seven var mı yâr Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr Seni ben gibi seven var mı yâr *** Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr Seni ben gibi seven var mı yâr Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr Seni ben gibi seven var mı yâr *** Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr Seni ben gibi seven var mı yâr Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr Seni ben gibi seven var mı yâr Var mı var mı yâr

Yıkılmazdım Ben BİR DAMLA SEVGİYİ ÇOK GÖRMESEYDİN BÖYLE GECE GÜNDÜZ AĞLAMAZDIM BEN AŞKIMA KARŞILK VERSEYDİN EĞER BÖYLE ACILARLA YIKILMAZDIM BEN YILLARCA PEŞİNDEN BEN KOŞMADIM MI ACINA DERDİNE KATLANMADIM MI SANA CANIM DEYİP SARILMADIM MI BİRAZCIK SEVSEYDİN YIKILMAZDIM BEN HER BAKIŞTA BANA BİN ÜMİT VERDİN GÖNLÜME NEŞEYLE SEVİNÇLE GİRDİN GERÇEK MUTLULUĞU ALIPTA GİTTİN YANIMDA OLSAYDIN YIKLIMAZDIM BEN

Yabancı Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı *** Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz Güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz Güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz *** Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı *** Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz Güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz Güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz

Gülüm Gururumdan sana "Gitme, kal." diyemedim Hâlâ seni sevdiğimi söyleyemedim Gururumdan sana "Gitme, kal." diyemedim Hâlâ seni sevdiğimi söyleyemedim *** Şimdi nasıl yandığımı anlatır yıllar Bu ömrümün her gününe bir roman sığar *** Bu hasreti bitirmenin tek yolu sensin Yarınlardan korkuyorum, gülüm nerdesin? Bu hasreti bitirmenin tek yolu sensin Yarınlardan korkuyorum, gülüm nerdesin? Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin? Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin? *** Senden ayrı gülemedim, yanıyor bu gönlüm Sayende her ızdırabı tanıyor gönlüm Senden ayrı gülemedim, yanıyor bu gönlüm Sayende her ızdırabı tanıyor gönlüm *** Şimdi nasıl yandığımı anlatır yıllar Bu ömrümün her gününe bir roman sığar *** Bu hasreti bitirmenin tek yolu sensin Yarınlardan korkuyorum, gülüm nerdesin? *** Bu hasreti bitirmenin tek yolu sensin Yarınlardan korkuyorum, gülüm nerdesin? Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin? Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin? Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin? Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin?

Yüzde Yüz Aşk Hiç düşünme, gönlünce sev beni Ben de sana boş değilim, hadi Heyecanla bekliyordum seni Aşkıma cevap vermeni *** Ortada (Bak kalbim) Oltada (Bak sevmek) Çok güzeldir bazen Bursa'da *** Ortada (Bak kalbim) Oltada (Bak sevmek) Çok güzeldir bazen Bursa'da, âh *** Ben yanılmam, takıldın bana Biliyorum, şahidim buna Yüreğinde duyguların karmakarışık *** Yüzde yüz aşıksın sen bana, yüzde yüz aşık Her halinden belli baksana, aklın karışık Ben yanılmam, takıldın bana Biliyorum, şahidim buna Yüreğinde duyguların karmakarışık *** Hiç düşünme, gönlünce sev beni Ben de sana boş değilim, hadi Heyecanla bekliyordum seni Aşkıma cevap vermeni *** Ortada (Bak kalbim) Oltada (Bak sevmek) Çok güzeldir bazen Bursa'da *** Ortada (Bak kalbim) Oltada (Bak sevmek) Çok güzeldir bazen Bursa'da, âh *** Ben yanılmam, takıldın bana Biliyorum, şahidim buna Yüreğinde duyguların karmakarışık *** Yüzde yüz aşıksın sen bana, yüzde yüz aşık Her halinden belli baksana, aklın karışık Ben yanılmam, takıldın bana Biliyorum, şahidim buna Yüreğinde duyguların karmakarışık

Biricik Aşkım Sen gittin ya burdan her şey değişti Bir kuru yapraktan kalmadı farkım Sen gittin ya burdan her şey değişti Bir kuru yapraktan kalmadı farkım *** Hasretin gönlümde nöbet tutuyor Hasretin gönlümde nöbet tutuyor *** Seni çok özledim biricik aşkım Biricik aşkım Seni çok özledim biricik aşkım *** Aldığım nefeste senin kokun var Gözlerim delice hep seni arar Aldığım nefeste senin kokun var Gözlerim delice hep seni arar *** Dön artık sana çok ihtiyacım var Dön artık sana çok ihtiyacım var *** Seni çok özledim biricik aşkım Biricik aşkım Seni çok özledim biricik aşkım Çaresiz bıraktın geceleri mi Hiç bir şey teselli etmedi beni Çaresiz bıraktın geceleri mi Hiç bir şey teselli etmedi beni *** Bekliyorum her gün geldim demeni Bekliyorum her gün geldim demeni *** Seni çok özledim biricik aşkım Biricik aşkım Seni çok özledim biricik aşkım *** Aldığım nefeste senin kokun var Gözlerim delice hep seni arar Aldığım nefeste senin kokun var Gözlerim delice hep seni arar *** Dön artık sana çok ihtiyacım var Dön artık sana çok ihtiyacım var *** Seni çok özledim biricik aşkım Biricik aşkım Seni çok özledim biricik aşkım *** Biricik aşkım biricik aşkım Seni çok özledim biricik aşkım

Benimle Oyun Oynama Hiç şakası yok bu kalbimin Hiç zannetme hep affederim Hiç çekemem yalan dolanı Yaptıklarına pişman ederim *** Giderim, giderim ardıma bakmadan Aklını başına al çok geç olmadan *** Severim, severim seveni delice Yok, öyle aşk olmaz işine gelince Yakarım dünyayı oyuna gelince Benimle oyun oynama *** Severim, severim seveni delice Yok, öyle aşk olmaz işine gelince Yakarım dünyayı oyuna gelince Benimle oyun oynama *** Hiç çekemem nazını senin Hiç kalmadı bak sabrım benim Hiç istemem artık aşkını Sevdim diye ben kölen değilim *** Giderim, giderim ardıma bakmadan Aklını başına al çok geç olmadan *** Severim, severim seveni delice Yok, öyle aşk olmaz işine gelince Yakarım dünyayı oyuna gelince Benimle oyun oynama *** Severim, severim seveni delice Yok, öyle aşk olmaz işine gelince Yakarım dünyayı oyuna gelince Benimle oyun oynama *** Severim, severim seveni delice Yok, öyle aşk olmaz işine gelince Yakarım dünyayı oyuna gelince Benimle oyun oynama

Senin Hayalin Ne zaman bir yağmur yağsa bu şehre Takılır aklıma senin hayalin Bir damla düşünce boş pencereme Canlanır gözümde senin hayalin *** Karanlık çökünce sensiz odama Kimse ortak olmaz yalnızlığıma Aklımdan geçerken kıymak canıma "Dur" diye seslenir senin hayalin Aklımdan geçerken kıymak canıma "Dur!" diye seslenir senin hayalin *** Dinmeyi bilmeyen göz yaşım için Bir mendil uzatır senin hayalin Sönmeyi bilmeyen hasretin için Bir umut vadeder senin hayalin *** Karanlık çökünce sensiz odama Kimse ortak olmaz yalnızlığıma Aklımdan geçerken kıymak canıma "Dur" diye seslenir senin hayalin Aklımdan geçerken kıymak canıma "Dur!" diye seslenir senin hayalin